Majka Miljane Kulić i nekadašnja takmičarka "Elite" Marija Kulić rešila je da progovori o odnosu Anđele Đuričić i Stefana Karića o kom se u poslednje vreme i te kako priča i piše.

Osim toga, govorila je o svim aktuelnostima u aktuelnoj sezoni rijalitija.

1/4 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Prinstcreen/Red TV

"Ostaje sa Gastozom zbog fanova"

- Postoje varnice, ja sam pratila na žurki gde gledaju, vidim simpatije. Ali njoj je najsigurnije da ostane ovako sa Gaszotom zbog fanova, da se ne podele. Zna ona šta je njoj najbolje, ona je preračunata, najbolje je da ostane sa Gaszotom, a da joj se Karić sviđa i ona njemu - rekla je ona u emisiji "Pitao BiH Za Druga".

Osvrnula se i na to što je Terza pred kamerama "Elite" plakao:

"Takvu seljačinu nisam videla"

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza plače zbog Milice Veličković Foto: Printscreen Pink

- Seti se samo kad vidi sliku. Ja Terzu ne podnosim, takvu seljačinu nisam videla, on je jedino bio zaljubljen u Tetovku. On čeka da uđe, ali lako će da se opere, hteo da proba, muškarcima se sve prašta, opravdao bi se on, ali neće jer ispada glup, ulazi sa najgorim devojkama u vezu, koje prati loš glas za nju. Kao za Milicu, afteri, trojke, pa za Sofiju deda Dane, Tetovo... A ako treći put to ponovi... Toga se boji, jer čuje priče o Gloriji, kao da je on neka cvećka. Šta je on došao sa nekog fakulteta, da nije inženjer pa ga sramota Glorije ili Laure. Ali neće da ispada tupson i budala da po treći put izabere najgore - rekla je Marija.

O osnosu Sanje i Marka smatra da je sve dogovor, ali ipak za Stefanovića misli da se vidi da je nasilnik.

"Marko je iskoristio Sanju"

- Mislim da su se oni dogovorili, da uzmu što više para, da uzmu honorare i da nešto otvore. To je sve istina što su rekli o porodicama. Vidi se da je on nasilnik, da nema poštovanja prema starijim ženama, verujem da je ženu gađao ključevima, da nije pokazao poštovanje prema njegovim roditeljima, a jesu ga udomili. Ja bih Sanji isto rekla, neko ko će da me gađa i pljuje ne može da bude u mojoj kući, neka ide kod njega, pa neka je pljuje. On momak nije ni za jednu devojku, klasično iskoristio Sanju, to je isto radio i Zola. Naučio se od drugih. Oni će sad oboje da uzmu pare i da se pomire. Ni Sanja nije bolja, ako posle svega toga ona njemu prelazi, gleda ga sa očima punim suza. Izgleda da ni nju niko neće - istakla je ona.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink

Kada je reč o Lauri i Đukiću, Marija je rekla da Filipa ne smatra pravim muškarcem:

"Ni sebe nije odbranio, kamoli partnerku"

- Ova devojka hoće nešto na silu, sa osobom koja je nezrela, to ni nije muškarac, nikad ni sebe nije odbranio, a kamoli partnerku. Video je da je Laura takva, ni za šta ozbiljno, niko je i ne bi priznao, samo je kriva za to. On sa njom završava samo svoje muške potrebe. I Lauru i Gloriju gde su ih našli, da ih pogledaš, sve su iste - rekla je Marija.

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