"SVAKO IMA PRAVO DA..." Vanja Mijatović o slučaju bubamara suknjice, otkrila i da li se čuje sa Gastozom nakon što je napravila haos u Eliti
Pevačica Vanja Mijatović večeras se pojavila na promociji albuma Filipa Mitrovića i tom prilikom je pred okupljenim medijima, među kojima je bila i ekipa Kurira, prokomentarisala dešavanja na estradi o kojima javnost bruji danima, ali je otkrila i šta se dešava na njenom privatnom polju.
Prvo se osvrnula na nemilu situaciju kada je zapaljen džip Aleksandre Prijović:
"Krivo mi je..."
- Veoma ružno je to što se desilo. Nismo se čule, ali ne volim nasilje i nisam za tako nešto, krivo mi je što se to desilo. Ranije se takve stvari nisu dešavale, a sada imamo priliku da vidimo da se takve stvari dešavaju sve češće i naravno da mi se tako nešto nikako ne dopada.
O slučaju bubamara suknjice
O slučaju bubamara suknjice, koja je ovih dana bila aktuelna tema, kada je Veljko Ražnatović javno istakao nezavodovljstvo zbog onoga što je zatekao u vrtiću sina, rekla je:
- Svako ima pravo da svoje dete vaspita kako misli da treba i kako želi da ga vaspita.
O Anđeli i Gastozu
S obzirom na to da ponovo napravila dobar provod u ''Eliti 10', otkrila je svoje utiske pred našim kamerama:
- Veoma mi je bilo lepo. Učesnici su me lepo dočekali, bilo je i nekulturnih koji nisu znali da se pozdrave, ali dobro. Anđelu znam i obožavam je, ali govorim o nekim učesnicima pojedinim. To je neka osnovna kultura, ali dobro.
Govoreći o svom privatnom životi, otkrila je i da se nije čula sa Gastozom:
- Ne, nismo se čuli, ni vezano za Elitu, ni za Anđelu - rekla je Vanja.
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