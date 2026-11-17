Pevačica Vanja Mijatović večeras se pojavila na promociji albuma Filipa Mitrovića i tom prilikom je pred okupljenim medijima, među kojima je bila i ekipa Kurira, prokomentarisala dešavanja na estradi o kojima javnost bruji danima, ali je otkrila i šta se dešava na njenom privatnom polju.

Prvo se osvrnula na nemilu situaciju kada je zapaljen džip Aleksandre Prijović:

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

"Krivo mi je..."

- Veoma ružno je to što se desilo. Nismo se čule, ali ne volim nasilje i nisam za tako nešto, krivo mi je što se to desilo. Ranije se takve stvari nisu dešavale, a sada imamo priliku da vidimo da se takve stvari dešavaju sve češće i naravno da mi se tako nešto nikako ne dopada.

1/4 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Kurir

O slučaju bubamara suknjice

O slučaju bubamara suknjice, koja je ovih dana bila aktuelna tema, kada je Veljko Ražnatović javno istakao nezavodovljstvo zbog onoga što je zatekao u vrtiću sina, rekla je:

- Svako ima pravo da svoje dete vaspita kako misli da treba i kako želi da ga vaspita.

O Anđeli i Gastozu

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

S obzirom na to da ponovo napravila dobar provod u ''Eliti 10', otkrila je svoje utiske pred našim kamerama:

- Veoma mi je bilo lepo. Učesnici su me lepo dočekali, bilo je i nekulturnih koji nisu znali da se pozdrave, ali dobro. Anđelu znam i obožavam je, ali govorim o nekim učesnicima pojedinim. To je neka osnovna kultura, ali dobro.

Govoreći o svom privatnom životi, otkrila je i da se nije čula sa Gastozom:

- Ne, nismo se čuli, ni vezano za Elitu, ni za Anđelu - rekla je Vanja.

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03:19 Vanja Mijatovic o svim aferama i aktuelnim temama Izvor: Kurir

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