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Nakon što je okončana ljubavna romansa Aneli Ahmić i Filipa Cara, oglasila se njena majka Jasmina Ahmić Grofica, koja nije krila zadovoljstvo zbog njihovog raskida. Kako je istakla, priželjkivala je da njena ćerka konačno dođe sebi i shvati šta je najbolje za nju.

Grofica besna na Filipa Cara

1/6 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Printskrin/Instagram

Grofica je u svom obraćanju bila veoma oštra, a nije skrivala ni koliko joj teško pada sve što se dešava između njene ćerke i Filipa. Uverena je da će Aneli ovog puta ostati pri svojoj odluci i da neće ponovo pružiti šansu bivšem partneru.

- Aneli će ovog puta istrajati u tome da se ne pomiri, sad ima razlog. Zamišljam da sam tamo da bacim „uki goshi“ i onda da ga izboksam na podu, pa nogom u one njegove „pločice“, odnosno drob – rekla je Grofica, pa otkrila da li postoji šansa da njih dvoje posle svega ikada ostvare skladnu vezu.

Razočarana novim obrtom!

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

Ipak, čini se da se situacija u Beloj kući menja iz sata u sat. Iako je delovalo da su Aneli i Filip definitivno stavili tačku na svoju ljubavnu priču, njih dvoje su danas doneli odluku da budu prijatelji i nastave da se druže. Međutim, njihov odnos ubrzo je ponovo privukao pažnju, budući da ju je Car tokom dana grlio i ljubio.

Ovakav preokret očigledno nije naišao na odobravanje njene majke, koja je do juče verovala da je Aneli konačno presekla i odlučila da se udalji od Filipa. Njena reakcija na novo zbližavanje bila je kratka, ali veoma oštra.

- Mogu samo da poručim da ona uopšte nema dostojanstvo – bila je jasna Grofica.

kurir.rs/pink.rs