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Dragana Mirković, jedna je od najvećih zvezda na Balkanu, a osim raskošnog glasa kojim je osvojila srca mnogobrojne publike, njena dobrota, energija, ljubaznost i skromnost, je nešto što ljudi najviše vole kod nje.

Dragana živi u dvorcu u Beču, a nedavno je njena kućna pomoćnica govorila za medije. Tada je otkrila kakva je Dragana kada joj kamere nisu u blizini.

- Draganu poznajem čitav život, i odmah mogu da kažem da toj ženi pare ne udaraju o glavu. Ostala je stabilna i normalna pored svega što ima, a ima sve na svetu. Ja sam Draganu služila godinama, ponekad sam i čuvala decu kad su bila mala dok je Dragana nastupala. Šta da kažem za Gagu, koja me je tretirala kao drugaricu… Jeste da je zahtevala maksimalnu čistoću i higijenu, ali to se valjda podrazumeva“, ispričala je nekadašnja pomoćnica

Pomoćnica je naglasila da joj je Dragana Mirković pružila podršku kakvu nikada pre nije doživela, obezbedivši njenu celu porodicu.

1/7 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Printscreen Instgaram / dragana_mirkovic

- Ona mi je mnogo pomogla u životu, vodila je moju porodicu i mene na letovanja, zimovanja, mom sinu kupila je auto, gledala je moju decu kao da su njena, sve nam je obezbedila“, otkrila je ona.

Iako je kuća bila ogromna i zahtevna za održavanje, pevačica je, prema njenim rečima, uvek imala puno razumevanja.

-Pošto je kuća ogromna, naravno da nisam mogla za dan sve da sredim, ali ona je sve to razumela i uvek mi je govorila da pravim pauzu i odmaram se. Posle sam bila zadužena za kuhinju jer sam specijalista za mnoge stvari. Ne znam da li znate, ali Gagino omiljeno jelo je pasulj, uvek ga je sa oduševljenjem jela i to iz šerpe. Inače nije neki ljubitelj stranih kuhinja, najviše uživa u srpskoj hrani“, objasnila je bivša radnica.

"Nikad nije volela modernu hranu"

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pored skromnih navika kada je u pitanju hrana, istakla je i pevačicin humor na račun modernih kulinarskih trendova, ali i njenu ulogu domaćina.

- Nikad nije posebno volela modernu hranu, znam da smo se svi smejali kad kaže: 'Od raznih mućkalica i morskih plodova ne mogu da se najedem kao čovek!'. Bila je dobra gazdarica, ali i još bolji domaćin. Sećam se da sam jednom spremala devet različitih vrsta jela, jer je želela da ugodi svim prijateljima. Ne radim već nekoliko godina kod nje, razlog ne bih otkrivala, ali to je jedna zaista posebna žena- zaključila je ona.

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