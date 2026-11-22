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Jelena Karleuša našla se u veoma neprijatnoj situaciji, nakon što su počeli da joj stižu pozivi od ljudi sa kojima uopšte nije pokušavala da stupi u kontakt. Pop zvezda, koja je poznata po tome da je veoma aktivna na društvenim mrežama i da svakodnevno komunicira sa velikim brojem ljudi, suočila se sa neobičnim problemom koji joj ozbiljno remeti mir.

Neprijatno

Kako smo saznali ona dobija pozive čak i usred noći, i to od osoba koje tvrde da su je prethodno zvale, iako ona sa tim ljudima uopšte nije pokušavala da ostvari komunikaciju. Situacija je posebno neprijatna jer se pozivi događaju u vreme kada bi trebalo da odmara, pa joj telefon zvoni i u sitne sate.Sve je izazvalo sumnju da je reč o mogućem hakerskom napadu ili zloupotrebi njenog broja telefona, odnosno identiteta. Ipak, za sada nije poznato šta se tačno dogodilo, niti da li je neko zaista došao do njenih podataka ili je u pitanju drugi oblik telefonske zloupotrebe.

Ovakve situacije mogu biti povezane i sa takozvanim lažiranjem broja telefona, poznatim kao spoofing, kada se prilikom pozivanja prikazuje tuđi broj, iako poziv nije upućen sa tog uređaja. Na taj način osoba čiji se broj zloupotrebljava može se naći u potpuno neprijatnoj situaciji, jer joj se javljaju ljudi koji veruju da ih je upravo ona kontaktirala.

Meta

1/5 Vidi galeriju Pevačicu uznemiravaju usred noći Foto: Privatna arhiva, Kurir

Karleuša, koja je tokom karijere navikla na različite vrste pritisaka, prozivki i napada na društvenim mrežama, sada se suočava sa problemom koji zadire i u njenu privatnost. Posebno zabrinjava činjenica da se sve dešava tokom noći, kada neočekivani pozivi mogu dodatno da uznemire osobu i njene najbliže.

Čudne okolnosti

Da li je zaista reč o hakerskom napadu, pokušaju zloupotrebe telefonskog broja ili nekoj drugoj vrsti digitalnog uznemiravanja, za sada ostaje nepoznanica. Jedno je sigurno-ovakve situacije pokazuju koliko je važno zaštititi lične podatke i koliko daleko mogu da odu zloupotrebe savremenih komunikacionih tehnologija. Ovim povodom kontaktirali smo pevačicu, ali ona nije odgovarala na naše pozive.