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PevačicaZorica Marković godinama živi u Jajincima, gde poseduje kuću koja se procenjuje, prema pisanju medija, na oko 300.000 evra. Zahvaljujući dugogodišnjoj karijeri, nastupima, ali i učešću u popularnim rijaliti formatima, uspela je da obezbedi nekretninu u kojoj danas uživa.

Bazen na krovu

Osim pevanja, Zorica se tokom godina bavila i ugostiteljstvom, a iza sebe ima iskustvo u vođenju nekoliko kafana i restorana. Novac je zarađivala na različite načine, a deo prihoda usmeravala je u sređivanje svog doma.

Pevačica je odlučila da dodatno unapredi svoju nekretninu, pa je posebnu pažnju posvetila prostoru na krovu kuće. Tamo je planirala izgradnju bazena, koji će, kako je ranije otkrila, imati i mogućnost zagrevanja vode, što će joj omogućiti kupanje tokom cele godine.

Zorica nije krila da je za ovu investiciju potrebno izdvojiti ozbiljan novac, ali smatra da će joj se trud isplatiti.

1/5 Vidi galeriju Kuća Zorice Marković Foto: Kurir

- Cene bazena su paprene i kreću se od 9.000 do 15.000 evra, a moj je jedan od skupljih. Jedva čekam da sve bude završeno i da kupam na krovu. Volim ja da odem i na more, važno mi je samo da imam gde da plivam. Grejaću vodu tako da ću moći da uživam i leti i zimi. Namerno nisam stavljala krov na kuću, da bih mogla tu da smestim bazen – otkrila je jednom prilikom Zorica za Pink.

Estrada, rijaliti, ugostiteljstvo

Marković je više puta govorila o finansijskoj strani svog učešća u rijaliti programima, ističući da joj je takav angažman omogućio značajnu zaradu. Ipak, ni kada se završi jedna sezona ne povlači se sa scene.

Naprotiv, između televizijskih projekata redovno nastupa na svadbama, privatnim proslavama i drugim veseljima, a i bavila se ugostiteljstvom. Kako ističe, pozive za pevanje dobija često, pa može da bira angažmane.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Kurir, Skreensot, ATA images

- Naravno da se isplatio rijaliti. Hvala Bogu i ljubim ruke onima koji god pruže šansu da zaradim. Da li su koncerti, svadbe, rijaliti, poštovala sam onog ko mi pruži šansu da zaradim. Ostavim dobar utisak na nastupima i idem dalje. Idem da pevam za velike pare ili za džabe, mogu da biram. U rijalitiju se bar nerviram za novac, a napolju za džabe – rekla je Zorica kroz smeh.

Sudeći po njenim rečima, pevačica je tokom višedecenijske karijere uspela da pronađe različite načine za zaradu, a kuća u Jajincima danas je jedan od rezultata njenog dugogodišnjeg rada.