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Ljuba Perućica jedan je od pevača koji su često na putu zbog nastupa, a da posao na estradi podrazumeva mnogo kilometara, organizaciju i dobru ekipu, uverili smo se i ovog puta.

Skreće pažnju

Paparaco Kurira uslikao je pevača neposredno pred odlazak na tezgu, kada se zaustavio na jednoj benzinskoj pumpi na auto-putu, gde ga je već čekao njegov muzičar. Ljuba je na pumpu stigao svojim automobilom, a čim se zaustavio, usledio je susret sa saradnikom. Njih dvojica su se srdačno pozdravili, razmenili nekoliko reči, a onda odmah prešli na posao.

Oran za posao

1/8 Vidi galeriju Muzičar u akciji Foto: Kurir



Instrumenti su pažljivo prebačeni i smešteni u gepek pevačevog automobila kako bi sve bilo spremno za put i nastup koji ih je čekao. Pevač je sve vreme bio odlično raspoložen, nasmejan i opušten, pa je bilo jasno da mu putovanje i radne obaveze ne padaju teško. Nije bilo nervoze ni žurbe, već je čitava akcija protekla u prijateljskoj atmosferi, uz osmehe i srdačno druženje.

Trange-frange

Kada su završili sa prebacivanjem instrumenata i spakovali svu potrebnu opremu, Ljuba i njegov muzičar još jednom su proverili da li je sve na svom mestu, a zatim seli u automobil i nastavili put. Njihov kratki susret na pumpi bio je samo usputna stanica pre odlaska na posao, jer ih je čekala publika željna dobre muzike i provoda. Po svemu sudeći, Ljuba je i ovog puta bio spreman za još jedno radno veče, a po osmehu koji nije skidao s lica, na tezgu je krenuo u odličnom raspoloženju.