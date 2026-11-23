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Bivši vaterpolista Nikola Rađen ponovo ima razlog za osmeh, i to na ljubavnom planu! Nakon turbulentnog perioda i kraha drugog braka s pevačicom Milicom Ristić, nekadašnji srpski reprezentativac a danas trener vaterpola odlučio je da okrene novi list i pruži sebi priliku za sreću.

Devojku čuva od javnosti

Kako saznajemo od našeg dobro obaveštenog izvora, Rađen je pre nekoliko meseci započeo vezu s devojkom koja nije deo javnog sveta, a čiji identitet je poznat našoj redakciji.

Ovoga puta nije se zaljubio u pevačicu, već u devojku koja se ne bavi javnim poslom.

Prema našim saznanjima, Nikola i njegova nova izabranica vode računa o tome da njihovi susreti ne budu tema javnosti, pa svoju privatnost čuvaju samo za sebe. Iako je njegovo ime godinama prisutno u medijima, kako zbog uspešne sportske karijere, tako i zbog ljubavnog života, ovog puta Rađen očigledno nema nameru da otkriva detalje nove romanse.

Vreme za promene

1/6 Vidi galeriju Sportista opet ispunjen Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Kurir



Kako bismo proverili naša saznanja, kontaktirali smo s Nikolom i predočili mu informacije do kojih smo došli. Bivši vaterpolista ljubazno je saslušao naše pitanje, ali nije želeo ni da potvrdi ni da demantuje navode o novoj ljubavi.

- O privatnom životu ne govorim u javnosti, usredsređen sam na posao - kratko je poručio Nikola Rađen, koji je u sportu posvećen radu s najmlađima.

Dva braka

Podsetimo, Rađen iza sebe ima dva braka. Nakon razvoda od prve supruge, pevačice Ane Kokić, s kojom ima dve ćerke, Nikola se venčao s njenom koleginicom Milicom Ristić, s kojom je dobio sina. Ipak, ni ta ljubavna priča nije potrajala, pa su se supružnici razveli.

Posle izvesnog vremena koje je proveo sam, Nikola je opet zauzet.

Da li će nova izabranica s vremenom postati učesnica javnog života ili će nastaviti da se drže podalje od reflektora, ostaje da se vidi. Za sada je jedno sigurno - Rađen je, po svemu sudeći, ponovo zaljubljen, ali detalje ovog puta čuva samo za sebe.