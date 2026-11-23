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Bivša rijaliti učesnica i starleta Jelena Krunić povukla se iz javnog života, ali je nedavno u svom vlogu podelila detalje o borbi sa anksioznošću i depresijom.

- Moram da priznam da patim od toga i da imam dijagnozu već oko šest godina. Tada je stanje bilo najjače. Nemam konstantno te napade, ali se povremeno pojavljuju - rekla je Jelena u svom vlogu, dodajući da se uz anksioznost često javlja i depresija.

Jelenina iskrenost o mentalnom zdravlju naišla je na podršku, ali i na iznenađenje njenih fanova.

"Spavala sam sa preko 50 partnera"

Inače, Jelena je svojevremeno pričala i o broju partnera sa kojima je bila.

1/4 Vidi galeriju Kija Kockar i Jelena Krunić pred sudom Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Instagram, Printscreen

- Da budem potpuno iskrena, ne znam sa koliko sam njih spavala. Broj je dvocifren, ali je možda do sada postao i trocifren. Znam samo da sam posle 50 prestala da brojim," izjavila je Jelena.

Takođe je dodala:

- Svaki broj koji dobijete od devojke danas, dodajte još jednu jedinicu ili jednu nulu. Čovek je sam sebi i najveći prijatelj i najveći neprijatelj, eto koliko ja sebe mogu da ukopam.

Podsetimo, Kija Kockar tužila je Jelenu Krunić zbog izjave da je prodala očevu sahranu, koju je prenosila televizija Pink, za 15.000 evra. Pobednica "Zadruge 1" je starletu dobila na sudu i o tome obavestila svoje pratioce na Instagramu.

- Osnovnu sud u Čačku doneo je presudu u moju korist u parnici protiv Jelene Krunić, utvrdivši da su njene javne izjave bile uvredljive, neistinite i predstavljale povredu moje časti, ugleda i dostojanstva. Sud je naložio tuženoj da mi isplati odštetu zbog duševnog bola, kao i da nadoknadi troškove postupka - napisala je Kija i nastavila:

Kija Kockar i Jelena Krunić završile na sudu Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- Protivtužba koju je tužena podnela protiv mene odbijena je u celosti kao neosnovan. Razlog ove tužbe bila je njena javno izneta i krajnje uvredljiva tvrdnja da sam "prodala očevu sahranu za 15.000 evra", čime je ne samo mene duboko povredila i ponizila, već i moju porodicu, sve koji su poznavali mog pokojnog oca i sve ljude koji su godinama svedočili posledicama ovakvih neistina. Sud je ovom presudom potvrdio ono što je od samog početka bilo jasno i nesporno, da se istina i dostojanstvo ne mogu gaziti javnim uvredama i lažima - napisala je Kija i zahvalila se svojim advokatima.

Ona je potom dodala da će ime svog oca uvek štititi.

- Za onog koji više nije tu ja jesam i ime ću uvek štititi jer je to i moj eime. ja sam njegov jedini potomak - bila je jasna Kija.