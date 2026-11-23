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Netrpeljivost između Dare Bubamare i Jelene Karleuše ne jenjava, a čini se da je dovoljan samo jedan komentar da se ponovo rasplamsa njihov dugogodišnji sukob.

Gori vatra

Iako pevačice već godinama ne razgovaraju i ne kriju da između njih ne vladaju prijateljski odnosi, najnovija prozivka pokazala je da stare nesuglasice očigledno nisu zaboravljene. Ovoga puta varnica je planula zbog Jeleninog modnog izdanja. Karleuša se nedavno pojavila u crnom čipkastom kombinezonu, uz detalj od čipke koji joj je prekrivao glavu, a njen stajling nije promakao Dari.

Nema dlake na jeziku

1/5 Vidi galeriju Pevačica ume da pecne Foto: Privatna arhiva, Kurir



Poznata po tome da nema dlake na jeziku, Bubamara je na pitanje novinara Srbija šoubiz stranice odlučila da prokomentariše izdanje koleginice, ali je usput napravila i poređenje između njihovih karijera.

- To je ona, ja sam pevačica sa hitovima. Vidiš ti koje su to pesme, "Polje jagoda", to su hitovi. Ja mogu da ponesem i džak, razumeš. Svako ima svoj imidž, ja se tu ne mešam, ja se nikada ne bih tako obukla - poručila je Dara, jasno stavljajući do znanja da se njen modni ukus razlikuje od Jeleninog, ali i da smatra da su pesme ono po čemu bi trebalo da bude prepoznata.

Pokazala

1/3 Vidi galeriju Sve se vidi na Internetu Foto: Printskrin X



Međutim, Karleuša nije želela da prećuti ovu opasku. Naprotiv, čim je videla komentar koji se pojavio na Instagram stranici, rešila je da odgovori, i to na način koji je odmah privukao pažnju korisnika društvenih mreža.

Ne ostaje dužna

1/5 Vidi galeriju Zna kako da odgovori Foto: Privatna arhiva



- Šta ću ja jadna, nemam hitove i karijeru - napisala je Jelena ironično sa svog Instagram profila ispod snimka Darine izjave.

Ipak, tu se nije zaustavila. Karleuša je nastavila da se obračunava sa onima koji je kritikuju na internetu, pa je još jednom pokazala da ne namerava da ostane nema kad se nađe na meti negativnih komentara.

Ne ćuti nikome

- Odgovorila bih mnogim hejterima, ali onda se setim da sam previše bitna, svetski poznata i najlepša - poručila je pevačica na Iksu uz objavu filma supruge portugalske fudbalske zvezde Kristijana Ronalda Đorđine, u kojem se i ona pojavljuje.

- Karleuša je jedina Srpkinja koja se pojavljuje na Netfliksu. Pa dobro, Netfliks je super, ali ja sam i u filmu koji je dobio i Oskara i Gremija - napisala je Jelena, dodatno ističući svoje međunarodne angažmane.

Dara je u više navrata govorila bez zadrške o kolegama sa estrade, a ni Jelena nikada nije bila poznata kao neko ko će prećutati prozivku. Njih dve imaju potpuno različite javne nastupe i imidže, pa se i njihovi komentari često svode na poređenja muzike, izgleda, popularnosti i uspeha.