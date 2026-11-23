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Poznati srpski stilista i modni kreator Saša Vidićpreminuo je 2023. godine u 52. godini, a nakon njegovog odlaska u javnosti su se pojavili detalji o njegovom tajnom pismu.

Modni stilista imao je uspešnu karijeru, međutim, nije bilo poznato šta je planirao sa svojom imoinom.

Pre smrti on je odlučio da svoje finansije i ono što poseduje usmeri u humanitarne svrhe, posebno za buduće generacije koje su želele da izgrade karijeru u modnoj industriji.

Vidić je tada jasno definisao svoju odluku u pismu, a to je još onda otkrio izvor njemu blizak:

- Ostavio je pismo u kojem svoje nasledstvo poklanja talentovanim mladim kreatorima koji tek treba da se školuju za rad u modnoj industriji. Dobro je znao koliko je njegov put bio trnovit i uvek je verovao da talenat mora da pronađe svoj put. Maštao je o tome da pomaže mladima da lakše ostvare svoje snove - otkrio je izvor blizak Vidiću.

1/5 Vidi galeriju Saša Vidić Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Printscreen

Budući da je i sam iskusio koliko put do uspeha i modnog vrha može biti trnovit i težak, želeo je da olakša obrazovanje mladim talentima. Njegova želja bila je da se kompletna imovina preusmeri u humanitarni fond iz kog bi se stipendiralo i finansiralo školovanje budućih modnih dizajnera.

Pored želje da pomogne mladim umetnicima, kreator je u poslednjim godinama života kovao i velike privatne planove koje, nažalost, nije uspeo da sprovede u delo.

Imao velike planove

Naime, Vidić je nameravao da proda svoj stan na Novom Beogradu i preseli se u Istru. Odatle je imao plan da investira novac u nekretnine i proširi poslovanje na teritoriju Italije, ali ga je iznenadna smrt prekinula u tim namerama.

Saša Vidić je rođen 1971. godine u selu Mlaka. Tokom mladosti određeno vreme proveo je u Banjaluci, nakon čega je došao u Beograd kod ujaka. U prestonici je tokom decenija izgradio status jednog od najuticajnijih modnih imena u zemlji.