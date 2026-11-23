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Voditeljka Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar venčali su se pre nekoliko dana u crkvi, a sada su otkrili kako izgleda njihov zajednički život nakon sklapanja braka. Govoreći o eventualnoj selidbi i promenama u svakodnevici, Tigar je poručio da sve ostaje po starom jer već poseduju nekoliko nekretnina.

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Sa druge strane, Jovana je istakla da ne želi javnosti da polaže račune o materijalnim stvarima, naglašavajući da su im ljubav i nerazdvojnost na prvom mestu. Na pitanje kako izgleda njihov život nakon crkvenog venčanja i da li planiraju selidbu, Tigar je kratko odgovorio da se ništa značajno neće promeniti.

- Sve je isto, sve isto nastavljamo. Kuću već imamo, imamo više stanova - rekao je Tigar.

Jovana je, s druge strane, istakla da ne želi da javnosti polaže račune o privatnim stvarima, naglašavajući da joj materijalne stvari nisu prioritet.

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen

- Nećemo da polažemo račune. Jako je neempatično da pričam o mojim hirovima, to rade ljudi koji nemaju s čime drugo da se dokažu. Za sve druge ljude nije važno to, važni smo Miloš i ja kao osobe. U ljudima treba gledati osobenost, a ne cigle i zidove. Mi se ne razdvajamo, mi treniramo zajedno, mi i u toalet idemo zajedno. Ili idemo zajedno ili ne idemo nigde. Kada je prava ljubav u pitanju, za sve žene, kako vreme prolazi, ljubav se pojačava - rekla je Jovana.

Inače, Jovana Jeremić sa svojim izabranikom Tigrom i ćerkom Leom živi u stanu koji je pre nekoliko godina pazarila na Dorćolu.

"Majka mi nije bila ni na prvom venčanju, ni na drugom"

Osvrnula se i na odnos sa majkom, otkrivši da ona nije prisustvovala venčanju, ali da joj je poslala poklon i čestitala.

- Moja mama, ona je uvek srećna kada sam ja srećna, njoj je važno da je Lei dobro. Nije mi toliko važno šta će da kaže moja mama, ja se nikada nisam sa njom slagala i radila sam kontra od onoga što je smatrala da je dobro za mene i smatram da sam uspela jer nisam podlegala uticaju porodice, odnosno moje majke. Nikada mi nije bilo važno njeno mišljenje - rekla je Jovana.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Jovana Jeremić izgovorila je danas sudbonosno „da“ u crkvi svom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru Foto: Kurir

Na pitanje da li je majka bila na venčanju, odgovorila je:

- Nije, moja sestra je bila, moja mama nije došla jer je u žalosti za tatom, ali je poslala poklon. Najnormalnije je čestitala sve. Nije bila na prvom venčanju, nije ni na drugom. Moja okolina se dobro slaže, ja svoju majku poštujem, ali taj odnos mene i nje je odnos poštovanja.