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Sandal je bio u jeku skandala zbog svoje druge supruge, a nedano je progovorio i o odnosu sa Eminom sa kojom ima dva sina.

Mustafa se prisetio kako je izgledala prva večera njega i Emine koja mu je kasnije promenila život.

- Izašli smo prvi put u Istanbulu zajedno. Došao je konobar, Emina je nešto naručila, a ja sam rekao: "Donesi mi malo rukole, iscedi malo limuna preko i donesi mi čašu vode". Emina je iz ljubaznosti ovako uradila, pogledala me je i rekla: "Ako ti je to plan za budućnost, sediš sa pogrešnom ženom. Ja ne želim, da budem sa takvim muškarcem ikada, ako si u tom fazonu, ajde da prekinemo sada šta god da ovde radimo i svako svojim putem" - rekao je on, i dodao:

1/8 Vidi galeriju Emina i Mustafa Sandal Foto: Dragan Kadić, Instagram

- Tada sam rekao Mustafa pod hitno moraš da dođeš sebi. Emina takođe trenira, ona je odlična kuvarica, uživa u kuvanju. Ona i jede i trenira, nije u fazonu - ovo ne jedem, ono ne jedem. Ja sam tada stvarno bio takav. Kada izađem sa drugovima, ja naručim iskender pomirišem ga i dajem ga prijateljima da podele, a ja sedim. Tako glupo sam živeo šest godina. Emina je ta koja me je osvestila. Ona je moj najbliži prijatelj u životu, na kraju dana majka je mog Jamana i Javuza. Meni je jako bitno da je ona dobro i da je srećna.

"Ne kajem se zbog razvoda"

Podsetimo, Emina je nedavno govorila o rastanku od Mustafe.

- Pa razvod je najlakši na papiru. Mislim, to je neka stvar... i najlakši je u onom trenutku kada se to desi. Nikad se nisam pokajala što sam se razvela, i to je velika stvar. Jer je ljubavi nestalo. Ne mogu da kažem da je nestalo poštovanja, ali stvarno ljubavi je nestalo i mi smo se razišli kao prijatelji. Ali život donese neke različite situacije, pa se nekako umešaju i neki drugi ljudi, neke druge situacije, i onda stvari postanu onako malo komplikovanije, pa taj razvod dobije opet neki oblik koji nisi očekivao, recimo. Posebno kad su u pitanju deca. A to je ono na šta sam ja najosetljivija. Tako da, hvala Bogu, sad smo dobro. Sad smo. .. bilo je tih trenutaka kad ja nisam bila baš u nekoj komunikaciji sa svojim bivšim mužem, a meni je to bilo stvarno potrebno.

1/8 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Prinskrin Instagram, Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

- Ne, nismo se sreli. Sreli smo se dva puta na roditeljskom sastanku, ali sada super komuniciramo oko dece i sada je sve okej. Neke su se stvari ovako, onako... smirile.

kurir/blic