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Biljana Prokić koja se predstavila publici u takmičenju "Nikad nije kasno" nedavno je prežiivela je psihičko i fizičko nasilje od bivšeg partnera.

Pevačica je otvorila dušu u emisiji "Nije lako biti ja" i otkrila detalje agonije.

Iako je prošlo gotovo godinu dana Biljana je otkrila da je i dalje prisutan strah kako za sebe, tako i za svoju porodicu.

"Bila sam napadnuta na ulici"

Pevačica je otkria da joj je svaki izlazak iz kuće bio stres nakon što je jednom prilikom doživela napad na ulici.

Foto: Instag

- Nije se još uvek završilo. To je bilo prošle godine. Bila sam napadnuta i na ulici, i ne samo na ulici. Jako je teško imati oči na leđima. Da izađeš negde i da ne razmišljaš o tome, to je baš veliki pritisak. Dobila sam dosta poruka od uspešnih žena, žena na položajima, koje su doživele isto, po istom šablonu” - govorila je Biljana.

„Intuicija mi je govorila...“

Biljana je priznala da nije poslušala svoju intuiciju.

„To je dijagnoza. Čitala sam sve živo vezano za to, svaka priča je ista. Nikada nisam bila sa nekim zato što sam ja nešto u glavi smislila, proračunato, mada sam ja to osetila i kad god nisam poslušala svoju intuiciju, pogrešila sam. Meni je moja intuicija govorila da je nemoguće da je sve tako savršeno, ali sam dala šansu. Psihički je jako teško. Mnogi to i dalje trpe”.

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„To je školovani prevarant“

Sa suzama u očima Biljana je tada priznala:

- Nisam se toliko plašila za sebe koliko za porodicu. Od takvih ljudi se može svašta očekivati. To je školovani prevarant. Nadam se da ćemo uskoro završiti sa tom pričom.