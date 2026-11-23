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Nemanja Stevanović već godinama važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na estradi. Od 2014. godine pevačevo srce pripada Jeleni sa kojom je dobio ćerkicu.

Primetio je u masi devojaka

Bračni par se upoznao na nesvakidašnji način, a jedno veče im je zauvek promenilo život.

Nemanja i Jelena upoznali su se na njegovom nastupu, gde su celo veče razmenjivali poglede.

1/5 Vidi galeriju Supruga Nemanje Stevanovića Foto: Printscreen/Instagram

- Na kraju sam joj prišao, iako je bila malo suzdržana jer sam poznat. Ali, samo se femkala - govorio je Nemanja jednom prilikom.

Otkrio da imaju sitne nesuglasice

- Volim da čujem Jelenino mišljenje, a drugo je pitanje da li ću ga uvažiti. Zavisi koliko mi odgovara to što čujem (smeh). Poštujemo se i usaglašavamo u svakom pogledu. To je važno i zbog nas samih, i zbog deteta, koje odrasta u zdravoj atmosferi. Jedine nesuglasice među nama vezane su za kupovinu nameštaja, tu nikako ne možemo da nađemo kompromis. Srećom, pa se nameštaj ne kupuje svaki dan - otkrio je Stevanović.

Preselili se u Crnu Goru

1/5 Vidi galeriju Nemanja Stevanović se sa porodicom preselio na more Foto: Printscreen/Instagram

Pevač je sa suprugom Jelenom i ćerkicom otpočeo je život u Crnoj Gori gde uživa daleko od očiju javnosti.

- Živi nam se pored mora. Svakako u zadnjih nekoliko godina dosta radim u Crnoj Gori, tako da mi je još bliže. Može nam se. Nema nikakve razlike da li živimo ovde ili tamo, ali pretpostavljam da će mi biti kvalitetniji život pored mora. Životna želja mi je da živim pored mora – rekao je on u emisiji "Zvezde Granda - Specijal".