SRBIN POKORIO KINU! Princ od dna tabele do pobede u šouu koji gleda MILIJARDU LJUDI: „Van sebe sam, snimaću i novogodišnji program u Makau!“



Srpski pevač Princ napravio je ogroman uspeh trijumfom na kineskom muzičkom takmičenju Silk Way Star, koje se emituje na nacionalnoj televiziji CCTV. Kako sam ističe, posle 10 epizoda i konkurencije iz 12 zemalja, uspeo je gotovo nemoguće da od samog dna tabele stigne do prvog mesta i pobede.

– Ljudi moji, van sebe sam od svega, ne mogu da verujem šta sam uradio... Od praktično dna tabele došao sam do vrha i pobedio! Život je nepredvidiv, ali je baš zato prelep, ko bi rekao da će jedan klinac iz Vranja toliko stvari proći i doživeti sve ovo, samo iskreno radeći ono što voli i što mu je Bog dao, poručio je pevač.

Snimak gleda i do milijardu ljudi, a sledi i novogodišnji šou.

Razmere ovog takmičenja najbolje oslikavaju brojke. Pored Kine, šou se prati i u Maleziji, Kirgistanu, Kazahstanu, Vijetnamu, Brazilu, na Novom Zelandu, u Južnoj Africi, Turskoj, Gruziji i Srbiji.

– Kada znate da vas tokom prenosa uživo gleda stotine miliona ljudi, a da te snimke naknadno vidi i do milijardu ljudi, onda postajete svesni kolika je odgovornost, objašnjava Princ.

Uspeh već donosi nove angažmane, pa pevač uskoro putuje u Makao, gde će sa poznatim kineskim glumcima i pevačima snimati novogodišnji program za nacionalnu televiziju.



– Karijera u Kini i ostatku Azije tek počinje, nadam se da će ovo doneti još neočekivanih stvari. Verujem da mogu da budem most između Srbije, Evrope i Kine, jer muzika ne poznaje granice, ističe on.



Iza velikog uspeha u Kini stajao je svakodnevni, naporan rad koji je trajao mesec i po dana, uz brojne nepredviđene situacije i spektakularne koreografije.



– Bilo je mnogo zanimljivih trenutaka, s obzirom na to da je takmičenje trajalo mesec i po dana, uz svakodnevni rad. Od situacije kada se takmičarka onesvestila na bini, do nastupa u kojima je na sceni bilo i po 30 ljudi – priseća se Princ.

Tokom šoua učesnici su imali priliku da upoznaju 12 trenutno najaktuelnijih pevača sa kojima su pevali duete, dok je Princ privukao posebnu pažnju time što je izvodio numere na kineskom, maorskom, engleskom, španskom i srpskom jeziku.