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Nastup devetnaestogodišnjeg Denijala Skendera iz Zenice u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda" izazvao je veliku pažnju kada je izveo pesmu „Bosno moja poharana", uključujući i spornu strofu koju je Safet Isović dopisao u originalnu verziju pesme 1994. godine. Dok su članovi žirija ustajali i aplaudirali, BiH portali sa oduševljenjem su isticali da je ova pesma odjeknula upravo usred srpske prestonice.

„Usred Beograda ova pesma, aferim!"

Bosanskohercegovački mediji sa velikim oduševljenjem izvestili su o nastupu Denijala Skendera, posebno naglašavajući upravo otpevao u Beogradu. Bosanski mediji često raspiruju mržnju pa su to uradili i ovaj put.

Portal „Naj" objavio je tekst pod naslovom „Usred Beograda ova pjesma, aferim!", ističući da je nastup mladog Zeničanina probudio emocije i ponos među gledaocima iz Bosne i Hercegovine. Zbog čega?

Sličnim tonom izveštavali su i „Dnevni avaz", „Klix" i drugi bosanskohercegovački portali, naglašavajući da je pesma izvedena u srpskoj prestonici.

1/6 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Printscreen

"Usred Beograda ova pjesma, aferim! "Pa, legendo, gdje si bio do sada?"...

Posebnu pažnju privukle su reakcije na društvenim mrežama, gde su se nizale poruke ponosa i podrške Zeničaninu. Na društvenoj mreži X sa druge strane se povela žestoka polemika da li je ova pesma trebalo da se izvede i dobije ovakvu pažnju.

"Na koga li se odnosi stih "da dušmane pogazimo, našu Bosnu obnovimo"??? Ajd što ga peva jaro iz bosne ali što ga peva u Beogradu dok se polupismeni prisutni pevači svemu tome vesele", "Ceca ne veruje", samo su neki od komentara.

Žiri se veselio

Denijal Skender je u duelu sa dvadesetčetvorogodišnjim Sašom Žderićem iz Kotor Varoši osvojio pet glasova, koliko i njegov protivnik, pa su obojica direktno prošla u treći krug takmičenja. Njegova mentorka Snežana Đurišić nije krila zadovoljstvo, a pohvale su stizale i od ostalih članova žirija.

Emir Hrapović Foto: Screenshot

Dragan Kojić Keba čestitao je takmičarima, dok je Aleksandar Milić Mili poručio da bi ih radije slušao nego komentarisao. Njihove interpretacije pohvalili su i ostali članovi žirija, iako nije ostalo neprimećeno na društvenim mrežama da je Svetlana Ceca Ražnatović bila zatečena pesmom.

Emir Hrapović Foto: Screenshot

Šta se zapravo peva u spornoj strofi?

Pesma „Bosno moja poharana" nastala je 1946. godine, neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata, a njen autor je kompozitor Jozo Penava. Originalna pesma govori o stradanju u Drugom svetskom ratu i nadi da će zemlja ponovo biti obnovljena. Međutim, gotovo pola veka kasnije, tokom rata u Bosni i Hercegovini, Safet Isović dopisao je četvrtu strofu, koja je pesmi dala novu ratnu i političku dimenziju. U njoj se poziva na povratak u Bosnu, izgon „dušmana" i obnovu zemlje, ali se govori i o gaženju i proterivanju neprijatelja. Tvorac tih stihova upravo u intervjuu objavljenom 2003. govorio je da su ti dušmani Srbi koji žive na prostoru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i novonastalog identitete Republike Srpske.

Pokušali smo da kontaktiramo Grand produkciju, ali nam se nisu javljali. dok se na broj telefona mentorke Snežane Đurišić javljala govorna pošta, a nije odgovorila ni na poruku. Ni ostali članovi žirija nisu odgovarali na poruke.

Značenje reči aferim