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Nataša Alimpić u suzama je govorila o svojoj porodici i detitnjstvu.

Pred kamerama se slomila i zajecala kada se prisetila odrastanja i problema koji su razorili porodicu.

"Kad smo bili najsiromašniji, bili smo i najsrećniji"

- Moju porodicu bih opisala kao izuzetno srećnu do jednog momenta. Kad smo bili najsiromašniji, bili smo i najsrećniji. Tata je radio u jednoj firmi koja je otišla pod stečaj, majka je bila domaćica. Dobili su me jako mladi. Mislim da sam rođena iz ljubavi. Ne znam mnogo o tome, ali koliko se sećam imala je jedan spontani pobačaj, ali ne znam više o tome. Majka je bila stroga, otac nešto popustljiviji. Potpuno su različiti i mislim da su se možda zato i privukli iako je vreme pokazalo da to na kraju ne opstane - rekla je Nataša u emisiji "Pretres".

1/5 Vidi galeriju Nataša Alimpić danas Foto: Printscreen/Youtube, Instagram

- U porodičnom domu bilo je malo razgovora, manjak komunikacije. Mislim da je to bio i ključ problema. Bilo je srećnih trenutaka kada smo se mnogo smejali, a bilo je i onih kada ne razgovaraju, svako ide u svoju sobu. Ja sam to teško podnosila. Bila je velika ljubav, ali turbulentna. Dosta puta su se razilazili i mirili - govorila je Nataša u emisiji "Pretres".

"Retko je bilo zagrljaja, poljubaca, to mi je najviše žao"

1/8 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Nemanja Nikolić

Nataša je otkrila i šta je napravilo najveće probleme u porodičnom domu.

- Sve svađe u porodicama počinju zbog nemaštine, tako je bilo i kod nas. Znam da su moji roditelji sve što su stekli, stekli su sami, nisu imali nikakvu pomoć. Mislim da oni mene stvarno vole, ali nisu znali to da pokažu. Retko je bilo zagrljaja, poljubaca, to mi je najviše žao... Kada navikneš na tako nešto kasnije se to odrazi na život. Ja nikada nisam nikome rekla volim te. Teško mi je da pokažem emocije, jako sam škrta na rečima, ja neku ljubav pokažujem delima - govorila je Nataša.