„NIKOGA NE MRZIM, NISAM HTEO DA PROVOCIRAM!“ Denijal Skender za Kurir progovorio o pesmi koja je podigla buru u regionu
Mladi pevač Denijal Skender, čije izvođenje pesme "Bosno moja poharana" u Zvezdama Granda, oglasio se za Kurir i pojasnio zašto je otpevao pesmu koja je izazvala medijsku pažnju u regionu.
- Nemam konkretan komentar jer nikoga ne mrzim. Tu pesmu nisam izveo da bih nekoga provocirao. Imam objašnjenje i za tu strofu u kojoj se spominju dušmani, a koju su ljudi pogrešno protumačili. Muzikom želim da spajam ljude, a ne da širim mržnju. Nikoga nisam spomenuo, ni na primre Srđana ni Ibra. Dušman je reč koja je opširna. Pevao sam vratimo se našoj Bosni da je obnovimo, dosta ljudi je u dijaspori, a ovim sam poručio da se vrate, da od Bosne napravimo razvijenu zemlju poput Nemačke i sličnih zemalja - rekao je Denijal Skender.
„Usred Beograda ova pesma, aferim!"
Podsetimo, Bosanskohercegovački mediji sa velikim oduševljenjem izvestili su o nastupu Denijala Skendera, posebno naglašavajući upravo otpevao u Beogradu. Bosanski mediji često raspiruju mržnju pa su to uradili i ovaj put.
Portal „Naj" objavio je tekst pod naslovom „Usred Beograda ova pjesma, aferim!", ističući da je nastup mladog Zeničanina probudio emocije i ponos među gledaocima iz Bosne i Hercegovine. Zbog čega?
Sličnim tonom izveštavali su i „Dnevni avaz", „Klix" i drugi bosanskohercegovački portali, naglašavajući da je pesma izvedena u srpskoj prestonici.