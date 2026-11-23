- Nemam konkretan komentar jer nikoga ne mrzim. Tu pesmu nisam izveo da bih nekoga provocirao. Imam objašnjenje i za tu strofu u kojoj se spominju dušmani, a koju su ljudi pogrešno protumačili. Muzikom želim da spajam ljude, a ne da širim mržnju. Nikoga nisam spomenuo, ni na primre Srđana ni Ibra. Dušman je reč koja je opširna. Pevao sam vratimo se našoj Bosni da je obnovimo, dosta ljudi je u dijaspori, a ovim sam poručio da se vrate, da od Bosne napravimo razvijenu zemlju poput Nemačke i sličnih zemalja - rekao je Denijal Skender.