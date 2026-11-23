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Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta oglasio se povodom sve glasnije polemike oko nastupa mladog pevača Jakova Jozinovića na dočeku Nove godine. Uprkos peticiji kojom građani traže da se koncert otkaže, gradske vlasti ne nameravaju da menjaju već najavljeni program.

Šuta je jasno stavio do znanja da će svi izvođači koji su ranije predstavljeni nastupiti prema planu, uključujući i Jozinovića. Kako je istakao, odluka Grada je konačna i neće biti dodatnih promena zbog prikupljenih potpisa.

„Svi koje smo predstavili će nastupiti i mislim da je to konačna odluka. Nema više nikakvih peticija. Grad je doneo odluku koja će biti sprovedena”, bio je izričit Šuta.

Gradonačelnik je dodao da razume da građani imaju pravo da izraze svoje nezadovoljstvo, ali je istovremeno doveo u pitanje način na koji se pojedine peticije popunjavaju i organizuju.

Na pitanje novinara da li bi promenio mišljenje ukoliko peticija protiv Jozinovićevog nastupa dostigne 20.000 potpisa, koliko je imala inicijativa protiv koncerta Dine Merlina, Šuta je ponovio da ostaje pri svom stavu.

Podsetimo, peticija protiv novogodišnjeg nastupa Jakova Jozinovića podneta je jer je održao koncerte u Spensu i Nišu, čemu su se protivila pojedina udruženja branitelja.

1/7 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Vanja Ostojić, Mario Poje/bravo

U trenutku objavljivanja prvobitnog izveštaja inicijativa je imala 4.790 potpisa, dok je cilj bio 5.000.

Posebnu pažnju izazvalo je i pitanje zbog čega je Grad Split ranije odustao od organizacije koncerta Dine Merlina, dok u slučaju Jakova Jozinovića ne želi da promeni plan.

Šuta je objasnio da su okolnosti oko Merlinovog nastupa bile drugačije i da je čitava rasprava, prema njegovom mišljenju, predstavljena na pogrešan način. Osvrnuo se i na polemiku u kojoj su se troškovi koncerta dovodili u vezu sa nabavkom PET/CT uređaja.

Istakao je da Grad nije nadležan za zdravstveni sistem i podsetio da je Ministarstvo preuzelo finansiranje nabavke ovog medicinskog uređaja, za koji je postupak već pokrenut.

Prema njegovim rečima, zbog načina na koji je čitava situacija predstavljena javnosti, doneta je odluka da se od Merlinovog koncerta odustane.

Govoreći o ovogodišnjem Adventu, gradonačelnik je naveo da Split za praznični program izdvaja znatno manje sredstava nego pojedini drugi gradovi, posebno Zagreb.

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Todor Milivojević, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans

Uprkos negodovanju dela javnosti i peticiji koja je pokrenuta protiv mladog izvođača, novogodišnji program u Splitu za sada ostaje nepromenjen. Jakov Jozinović trebalo bi da nastupi 31. decembra, kako je prvobitno i najavljeno.