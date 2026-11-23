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PevačŽeljko Šašić svojevremeno je govorio o periodima života koji su za njega predstavljali veliki psihički izazov.

Iako je publika navikla da ga vidi nasmejanog i raspoloženog, priznaje da je bilo trenutaka kada se suočavao sa negativnim mislima i posledicama sopstvenih odluka.

Govoreći o mentalnom zdravlju, Šašić je poručio da ne treba bežati od problema niti se stideti razgovora sa ljudima koji mogu da pruže podršku. Smatra da i iskren razgovor sa bliskom osobom može da donese olakšanje.

- Treba koračati kroz život hrabro, ići do kraja i biti pozitivan. Imao sam i te kako negativne faze i one su proistekle najverovatnije iz nekih grešaka koje sam pravio. Nije na odmet porazgovarati sa stručnim licem ili duhovnikom, otvoren razgovor sa prijateljem, pomaže, prija srcu, duši, telu, glavi – rekao je pevač.

Lične borbe

Osim o ličnim borbama, Željko je govorio i o pritisku koji je osećao na početku karijere. Veliki broj poslovnih obaveza i tempo koji je tada morao da prati nisu mu uvek prijali, zbog čega je vremenom naučio da pažljivije raspoređuje svoje vreme i energiju.

1/6 Vidi galeriju Željko Šašić Foto: Kurir, Kurir/S.Z.

Danas ne pristaje na sve ponude, čak ni onda kada bi mnogi pomislili da bi bilo šteta propustiti takvu priliku. Kako ističe, mnogo mu je važnije da posao obavi kvalitetno nego da prihvati više nego što može da podnese.

- Namestio sam sebi da zadajem obaveze koje mogu i fizički i psihički da ispoštujem. Dese mi se ponude, koje što bi neki rekli, ne smem da odbijem, ali kažem da nemam snage, pući ću negde, obrukaću se, a to ne želim. Kada sam izašao, bio sam u velikoj mašini, meni to nije prijalo, bez obzira što sam bio klinac – iskreno je priznao Šašić svojevremeno za Blic.

Razvod

Podsetimo, Željko je više puta govorio o razvodu od bivše supruge Sonje, sa kojom ima ćerku Sofiju i kako je sve to odbolovao.

- Nije bilo sve sjajno, to se možda i videlo nekad. Ne sećam se kada je puklo, ali je počelo da puca po šavovima i onda tako te neke stvari izlaze na videlo. Jedino sebi možete da kažete da je to istina, ali nije smak sveta. Ono što mi je posle bilo priređivano, bilo je iznenađenje za mene, ali sam i to uspeo da odbolujem. Tako da smo sada svi srećni – govorio je Željko u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović i dodao:

1/5 Vidi galeriju Željko šašić i Sonja Vuksanović Foto: Damir Dervišagić Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, ATA images, Screenshot

- Kada smo se razveli, mediji su bili naklonjeni njoj. Mene niko nije pitao za mišljenje, što nije bilo fer. Tu sam ja bio poznat, a ona je počela da biva poznata.