"ŽAO MI JE ŠTO SE SVE STAVLJA U POLITIČKI KONTEKST" Snežana Đurišić za Kurir o pesmi koja je izazvala buru u regionu
Pevačica Snežana Đurišić, član žirija Zvezda Granda i mentor Denijala Skendera koji je u poslednjoj emisiji otpevao "Bosno moja poharana", oglasila se za Kurir i potvrdila da niko u Zvezdama Granda nije imao ni pomisli da raspiruje mržnju.
- Zaista mi je žao što se jedan predivan muzički trenutak pokušava staviti u potpuno pogrešan i politički kontekst. Kao neko ko je decenijama na sceni i ko u „Zvezdama Granda“ sedi isključivo zbog muzike, odgovorno tvrdim da ni kod mene, ni kod mojih kolega iz žirija nije postojala bilo kakva maliciozna namera niti pomisao na raspirivanje mržnje - rekla je Đurišićeva i dodala:
- Bez namere da bilo koga osuđujem ili branim, važno je reći istinu – niko od nas u žiriju u tom trenutku nije imao podatak o naknadno izmenjenom tekstu te pesme. Mi tu numeru poznajemo kao tradicionalnu sevdalinku i nismo ulazili u različite verzije koje su nastajale decenijama kasnije. U tom trenutku, naš jedini fokus u studiju bili su raskošan talenat, emocija i vrhunska vokalna interpretacija takmičara. Upravo tome je žiri aplaudirao i zbog toga je takmičar nagrađen glasovima. „Zvezde Granda“ su oduvek bile mesto koje spaja ljude iz celog regiona isključivo kroz pesmu i ljubav prema muzici, i tako će i ostati.