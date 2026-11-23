Pevačica Snežana Đurišić , član žirija Zvezda Granda i mentor Denijala Skendera koji je u poslednjoj emisiji otpevao "Bosno moja poharana" , oglasila se za Kurir i potvrdila da niko u Zvezdama Granda nije imao ni pomisli da raspiruje mržnju.

- Zaista mi je žao što se jedan predivan muzički trenutak pokušava staviti u potpuno pogrešan i politički kontekst. Kao neko ko je decenijama na sceni i ko u „Zvezdama Granda“ sedi isključivo zbog muzike, odgovorno tvrdim da ni kod mene, ni kod mojih kolega iz žirija nije postojala bilo kakva maliciozna namera niti pomisao na raspirivanje mržnje - rekla je Đurišićeva i dodala:

- Bez namere da bilo koga osuđujem ili branim, važno je reći istinu – niko od nas u žiriju u tom trenutku nije imao podatak o naknadno izmenjenom tekstu te pesme. Mi tu numeru poznajemo kao tradicionalnu sevdalinku i nismo ulazili u različite verzije koje su nastajale decenijama kasnije. U tom trenutku, naš jedini fokus u studiju bili su raskošan talenat, emocija i vrhunska vokalna interpretacija takmičara. Upravo tome je žiri aplaudirao i zbog toga je takmičar nagrađen glasovima. „Zvezde Granda“ su oduvek bile mesto koje spaja ljude iz celog regiona isključivo kroz pesmu i ljubav prema muzici, i tako će i ostati.