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Roker nije želeo da ulazi u političku pozadinu pesme, ističući da je zadatak članova žirija da ocenjuju pevanje, a ne da se bave politikom.

Na pitanje zbog čega su bosanskohercegovački portali sa velikom pažnjom ispratili izvođenje ove pesme, Đorđe David je poručio:

Drama

– Čuo sam da je neka drama nastala, ali evo, ja ću da odgovorim ovako: sva pitanja koja imaju veze sa politikom, nađemo se ispred Skupštine Srbije i ja vam odgovaram na ta pitanja. Meni je važno da li je dečko dobro pevao i da li je imao dobru energiju. On je dobro pevao, imao je dobru energiju. Ne on, nego bilo koji pevač da se pojavi. To je prva stvar i to je ono što ovde ocenjujemo. U ovakvom šou-programu greška se potkrade. Mislim da je najbolje da razgovarate sa produkcijom i sa PR službom – rekao je Đorđe David.

Član žirija objasnio je i da tokom nastupa nije bio usredsređen na Skenderovo izvođenje, već na svog kandidata, kojeg je pripremao za narednu pesmu.

– Ja sam, inače, u tom trenutku bio na stejdžu pored mog kandidata i vrlo ozbiljno vršio pritisak na njega da u drugoj pesmi mora da otkine – objasnio je roker.

1/6 Vidi galeriju Đorđe David i Denijal Skender Foto: Kurir, Instagram Printscreen, Pritnsceeen



Podeljena mišljenja

Na konstataciju novinara da su na društvenim mrežama mišljenja podeljena i da pojedini korisnici smatraju da su pevači neinformisani, Đorđe David je ponovio da politika nije deo njihovog posla u takmičenju.

– Mi se ovde isključivo muzikom bavimo i to je ono što nam je osnovna priča. Sad, kako će ko priču da prihvati, da shvati, to je njegova stvar. Kažem ti, politička pitanja ispred Skupštine, i onda ću tamo da vam kažem sve šta treba da vam kažem – bio je izričit.

On je priznao i da očekuje različite reakcije na svoju izjavu.

– Verovatno će i zbog ovog odgovora da bude podeljeno. Jedni će da kažu: "Evo ga, ne sme da kaže", a drugi će da kažu: "Pametan je". Ne, zaista, ovde se bavimo pre svega muzikom i to je naš osnovni zadatak. To je ono zbog čega ginemo, gubimo zdravlje, gubimo nerve, gubimo srce kad nam kandidat ispadne – naglasio je.

Na pitanje da li je razgovarao sa Snežanom Đurišić, koja je mentor Denijalu Skenderu, i da li ju je pogodila polemika koja se povela zbog nastupa njenog kandidata, odgovorio je:

Kritike

– Ne, nisam video Snežu. Ja sam obično taj koji dođe prvi, pošto sam bolesnik kad je moje pleme u pitanju, uvek.

Đorđe David osvrnuo se i na sve češće kritike kojima su izloženi pevači, glumci i druge javne ličnosti, ističući da je postalo gotovo nemoguće izbeći negativne komentare.

– Cela Evropa je ušla u jedan mod koji je meni jasan, ali me čini užasno tužnim. Ne samo mene nego sve moje kolege. Danas ljudi bukvalno gledaju kako si parkirao auto, kako si se ponašao, da li si se nasmejao ili nisi. Ako si neraspoložen, zameraju ti što si neraspoložen. Ako si raspoložen, pitaju te kako možeš da budeš raspoložen u ovim vremenima – rekao je.

Dodao je da ga negativni komentari na račun njegovog izgleda najmanje pogađaju.

– Kad pročitam za sebe od ljudi koji me hejtuju da mi je najveći problem što sam obukao suknju i ofarbao nokte u crno, ja sam srećan kao ptica – poručio je.

Đorđe David Foto: Kurir

Zarada

Govoreći o sopstvenoj zaradi i položaju rok muzičara na domaćoj sceni, slikovito je opisao koliko je teško baviti se ovom vrstom muzike.

– Svirati rokenrol u Srbiji, to ti je isto kao da uđeš u kavez sa pet lavova, nenaoružan. Kao da uđeš u kavez sa lavovima i imaš buket ruža unutra. Ne samo u Srbiji nego na Balkanu. Ja sviram priču koja od strane onih koji odlučuju, pre svega medija, a onda i ljudi iz ekonomije i politike, nije atraktivna. Zato što je rokenrol jedna vrsta filozofije koja je vrlo za*ebana – istakao je.



Na kraju razgovora Đorđe David se našalio na račun svog stajlinga, nakon što su mu novinari uputili komplimente zbog odevne kombinacije.

– Kad su počeli da me hvale sa stajlingom, znači, idem loto da uplatim. Moram da idem da uplatim loto, majstore – rekao je kroz osmeh.

Na opasku da ga publika odavno nije videla u suknji, najavio je da bi upravo takvu odevnu kombinaciju mogao da ponese na snimanju novogodišnje emisije.

Foto: Kurir

– Podsetio si me, sutra je novogodišnja emisija, eto ideje! Suknjice da stavimo, pa da vidimo čija majka crnu vunu prede. Obući ćemo nešto što je onako ratnički. Sutra opet bijemo bitku za svoje kandidate – zaključio je Đorđe David.