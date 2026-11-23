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Pevačica Tamara Milutinović iza sebe ostavlja još jedan radni vikend, i to kakav. Naime, ona je ove subote pevala u punom klubu u Bogatiću, gde je došlo da je sluša više od 1.000 ljudi!

Atmosfera je od početka do kraja bila fenomenalna, o čemu svedoči i informacija da je Tamara uslišila želje prisutnih i produžila svoj nastup.

1/6 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Privatna arhiva

Vlasnica hita "Cakum pakum" na nastupu je pokazala i zavidnu liniju, u providnoj končanoj haljini polu otvorenih leđa i stomaka, dok je faktor oduševljenja, naročito kod žena, i ovog puta bila njena duga prirodna kosa.

Jedan od najboljih trenutaka večeri bio je kada su muzičari zasvirali, a Tamara zapevala "Đurđevdan", što možete videti u snimku:

01:12 Tamara Milutinović napravila lom pred više od 1.000 ljudi u Bogatiću! Izvor: Privatna arhiva