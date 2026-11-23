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Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje nove emisije „Zvezde Granda“, gde je pred okupljenim novinarima progovorila o polemici koja se povela nakon što je njen sin Veljko Ražnatović javno izneo nezadovoljstvo zbog događaja u vrtiću koji su pohađala njegova deca. Pevačica nije krila ogorčenje zbog načina na koji su pojedini mediji i korisnici društvenih mreža komentarisali čitavu situaciju, a posebno ju je pogodilo to što je, kako tvrdi, njen unuk bio izložen ismevanju.

Ceca je istakla da se cela priča neopravdano svela na suknjicu bubamare, dok je, prema njenim rečima, suštinski problem bio izostanak komunikacije između roditelja i rukovodstva vrtića.

– Problem je što vi ne prestajete da manipulišete situacijom. Vi kao mediji, pojedinci, svaka čast izuzecima, jer ja pratim sve. Jako je ružno da niste odslušali do kraja. Poenta cele priče bila je ne da se diže veštačka prašina, nego da se utiče na roditelje da obrate pažnju šta se s njihovom decom radi u ustanovama koje su vaspitne – započela je Ceca.

Pevačica je objasnila da je Veljko odlučio da javno progovori jer, kako ona tvrdi, nije uspeo da uspostavi dijalog sa direktorkom ustanove.

– Poenta Veljkovog objavljivanja klipa bila je da nisu mogli uopšte da nađu model za razgovor sa pomenutom direktorkom i zato je i snimljen klip. Ona, kao psiholog, pedagog, morala je da kaže: "Hajde, mladi roditelji, da sednemo, da razgovaramo, da nađemo neku zlatnu sredinu, da probamo da se dogovorimo". Ona je bila vrlo isključiva, što ne sme da radi kao prosvetni radnik – rekla je pevačica.

Foto: Kurir

"Ne postoji kostim, nego jedna suknjica sa crnim mrljama"

Ceca se posebno osvrnula na komentare o kostimu bubamare, koji je postao glavna tema polemike.

– Svi su se uhvatili, hejteri naravno, kostima bubamare. Ne postoji, ljudi, kostim! Ne postoji kostim, nego jedna suknjica sa nekim crnim mrljama. Nije problem ni u suknjici. Sve je pokušano da se izbanalizuje, da se napravi jedan opšti cirkus – poručila je ona.

Odbacila je i optužbe da su ona i njen sin svojim istupima pokazali netrpeljivost prema LGBT populaciji.

– Gejeve niko nije pomenuo. Gejeve niko nije uvredio. Da bi se imputiralo da smo Veljko i ja homofobi. Po čemu? Moja porodica je poznata da nikada nije bila homofob. Niko iz moje kuće nije homofob. Imam divne prijatelje, kumove koji su gej orijentacije – istakla je Ceca.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Počeli su da mu otkopavate oca!"

Pevačicu su, kako je rekla, posebno pogodili komentari koji su se odnosili na Veljkovog pokojnog oca Željka Ražnatovića Arkana, ali i na njenog unuka.

– Počeli su da mu otkopavaju oca, pored kog, nažalost, nije ni rastao. Nije ni uspeo njegov otac da ga vaspitava. Da imputirate neke budalaštine i bljuvotine. Sram vas bilo! Sve te koji su od ovoga pravili sprdnju i malog Isaiju izlagali ismevanju i sprdnji kojekakvim. Sram vas bilo! I vi tražite da vas neko poštuje i ceni – rekla je vidno revoltirana pevačica.

Veljko ispisao troje dece iz vrtića

Ceca je potvrdila da je njen sin doneo odluku da decu povuče iz ustanove, ali je naglasila da nisu svi roditelji u mogućnosti da učine isto.

– Niti je poenta suknja, niti je poenta bubamara. Poenta je da je moralo da se obavesti javnost da postoje i takve situacije. Eto, Veljko je ispisao svoje troje dece. A šta ćemo sa roditeljima kojima to ne prija, a nemaju mogućnosti? Da li se neko zapitao? Pa ne možemo, ljudi, tako. Dvadeset prvi je vek – poručila je Ceca.

Pevačica je zaključila da joj nije bila namera da se bilo ko vređa, već da ukaže na značaj razgovora između roditelja i vaspitnih ustanova.