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Kompozitor i član žirija „Zvezda Granda“ Aleksandar Milić Mili privukao je pažnju okupljenih medija prilikom dolaska na snimanje popularnog muzičkog takmičenja, ali ovoga puta razlog nije bio njegov stajling ili komentari o kandidatima, već zanimljiv prizor sa suprugom Ninom.

Naime, Mili je na snimanje došao automobilom, a društvo mu je pravila njegova lepša polovina. On je bio za volanom, dok je Nina sedela na suvozačevom mestu. Čim su stigli ispred studija, Mili je izašao iz automobila, a Nina se prebacila sa suvozačevog na vozačevo mesto. Pre nego što su se rastali, supružnici su razmenili poljubac u obraz. Ovaj nežan trenutak nije promakao okupljenim novinarskim ekipama, među kojima je i Kurir, koje su zabeležile njihov rastanak.

Ljubav koja traje više od dve decenije

Mili i Nina važe za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a tvorac brojnih hitova nikada nije krio koliko mu supruga znači. Iako se ona ne pojavljuje često u javnosti i uglavnom se drži podalje od medijske pažnje, on je u više navrata govorio o njihovoj ljubavnoj priči.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili sa suprugom Ninom Foto: Kurir

Njihovo poznanstvo počelo je dok je Nina studirala u Italiji, a Mili je priznao da je već prilikom prvog susreta znao da je upravo ona žena sa kojom želi da provede život. Zanimljivo je da je tada bio u sasvim drugačijoj životnoj situaciji nego danas, a njihova veza razvijala se uprkos udaljenosti i čestim putovanjima.

Njih dvoje su kasnije svoju ljubav krunisali brakom, a u porodici su dobili ćerku Miju i sina Markusa, koji su, kako je Mili ranije isticao, centar njihovog sveta.

Neguju male znake pažnje

Kompozitor je jednom prilikom posebno emotivno govorio o supruzi, ističući da teško može da zamisli da je u životu mogao da sretne bolju osobu.

Čini se da i nakon toliko godina zajedničkog života njihova bliskost nije izgubila na intenzitetu, a nežan poljubac ispred studija pokazao je da Mili i Nina i dalje neguju male znake pažnje koji često govore više od velikih reči.