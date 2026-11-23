Decembarski koncert u Sava centru samo je početak turneje koja publiku vodi od Beograda do Zagreba, Kragujevca i Skoplja



Haris Džinović i ove godine nastavlja tradiciju decembarskih koncerata u Sava centru, mestu na kojem se susreti sa publikom pretvaraju u večeri za pamćenje. U Beogradu će ponovo okupiti ljubitelje svoje muzike 24. decembra, potvrđujući da za njegove pesme, prepoznatljiv glas i jedinstvenu energiju vreme ne predstavlja prepreku, već samo još jedan razlog da publika iznova dolazi.



Iako Haris Džinović možda ne objavljuje često nove pesme, njegova publika ne zaboravlja ono zbog čega ga decenijama voli. Njegov specifičan vokal, emocija, harizma i muzička virtuoznost dovoljni su da publiku drže uz njega i po dva i po sata, uz vrhunsku svirku, hitove koji su obeležili generacije i atmosferu koja se ne može tek tako preneti rečima.



Haris je jedan od izvođača koji ne mora da juri trendove da bi ostao aktuelan. Njegove pesme žive kroz publiku, a svaki koncert predstavlja svojevrsni susret generacija, od onih koji su uz njega odrastali, do mlađih koji su njegovu muziku zavoleli kroz porodicu, druženja i noćne izlaske.