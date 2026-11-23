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Pevačica je stala u odbranu mladog kandidata i poručila da ne treba u svemu tražiti političke poruke i mržnju, naglašavajući da se u popularnom takmičenju ocenjuju isključivo talenat i pevanje.

Denijalovo izvođenje pesme izazvalo je brojne reakcije u regionu, posebno zbog stihova koje je Safet Isović dopisao tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dok su pojedini BiH mediji sa oduševljenjem pisali o nastupu mladog Zeničanina u Beogradu, na društvenim mrežama povela se polemika o značenju stihova i reakciji članova žirija.

Ceca, međutim, smatra da je čitava priča bespotrebno dobila političku dimenziju.

– Ma to su totalne gluposti. Dete je pretalentovano. Ja sam shvatila da svako može da peva rodoljubivu pesmu. Što da ne? Ne treba u svemu tražiti zlo. Ne treba u svemu tražiti crnilo. Ja ne znam šta je s ljudima. Kao da traže negde đavola nekog – rekla je Ceca.

"Niko od nas nije glup, svi čujemo tekst!"

Na pitanje o reakcijama javnosti i članova žirija, pevačica je odlučno poručila da se tokom nastupa pažljivo slušaju kandidati.

– To su totalne budalaštine i manipulacije u javnosti. Videli ste i reakciju. Niko od nas nije, bre, glup! Svi čujemo i tekst i svi čujemo šta ko peva. Pa mi slušamo naše kandidate – istakla je Ražnatovićeva.

08:48 Ceca Ražanatović o suknjici sa bubamarom Izvor: Kurir televizija

Na konstataciju novinara da se polemika posebno rasplamsala nakon objava bosanskohercegovačkih medija, Ceca je odgovorila da smatra da se čitava situacija koristi za privlačenje pažnje javnosti.

– To su budalaštine. Ja mislim da se to radi za klikove, da bi se dizala neka veštačka prašina. I tom detetu prave problem – rekla je ona.

"U Zvezdama Granda nije dozvoljeno širenje mržnje!"

Pevačica je posebno naglasila da se u takmičenju „Zvezde Granda“ ne tolerišu političke poruke koje podstiču netrpeljivost među narodima.

– U Zvezdama Granda nije dozvoljeno da se širi mržnja, da se širi neka politička poruka. Može rodoljublje, to je nešto najlepše. Može i nacionalizam, jer to je nešto najlepše – rekla je Ceca, a zatim objasnila na šta je mislila.

– Ali kad kažemo nacionalizam, ovde se to koncipira na potpuno pogrešan način. To je nešto lepo, bre, da voliš svoj narod, da voliš svoju zemlju, da poštuješ druge ljude, druge nacije. Kakve to veze ima? Ali da si fašista, da si neko ko mrzi neku drugu veru, neku drugu naciju, to je nedopustivo ovde – bila je izričita pevačica.

"Za mene su sva deca ista, mi širimo ljubav!"

Ceca je podsetila i na to da muzičko takmičenje već više od dve decenije okuplja pevače iz celog regiona, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost.

– Pa ne bi ovaj format trajao tolike godine, preko dve decenije, da su takve stvari dozvoljene i dopustive. Mi u Zvezdama Granda širimo ljubav. Ja sam to ovih šest godina dokazala, da su za mene sva deca podjednako ista, da svu decu podjednako podržavam – istakla je ona.

Na kraju je apelovala da se prestane sa, kako smatra, nepotrebnim stvaranjem sukoba zbog nastupa mladog pevača.