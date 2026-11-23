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Jelena Karleuša stigla je na snimanje „Pinkovih zvezda“, gde je pred okupljenim novinarima progovorila o nekadašnjim prijateljima i saradnicima Zoranu Birtaševiću i Bokiju 13, koji su nedavno u zajedničkom lajvu govorili o svom odnosu sa pevačicom.

Karleuša nije krila iznenađenje zbog njihovog razgovora, a na pitanja o iznetim tvrdnjama odgovarala je sa dozom ironije, ne štedeći one koji su, kako tvrdi, godinama uživali u privilegijama zahvaljujući prijateljstvu sa njom.



– Volim što ujedinjujem sve ljude koji više nisu u mom životu. Samo neka se druže. Ja mislim da su oni super sagovornici na tu temu, koliko sam im svima mnogo dobrog učinila. Nadam se da su pričali o tome koliko sam im svima dobro učinila u životu – rekla je Karleuša.

05:37 Jelena Karleuša stigla na snimanje PZ Izvor: Kurir televizija

"Poznata sam po tome da plaćam prijatelje za prijateljstvo"

Novinari su joj preneli Birtaševićevu izjavu da je njihova saradnja prekinuta još u avgustu, ali i da je došao na rođendan njenih ćerki, koje su odrasle uz njega.

– Tako je. Super, baš mi je drago – kratko je odgovorila.

Na konstataciju da je Birtašević demantovao da je bio otpušten, uz objašnjenje da nikada nije ni bio zaposlen kod nje, Jelena je ironično poručila:

– Dobro, ja sam poznata po tome da plaćam prijatelje za prijateljstvo. Baš sam loša.

Tokom razgovora pomenuto je i to da je Birtašević u lajvu negirao da je potkradao pevačicu.

– Dobro, a ko ga je pitao da je potkradao? Boki? To su baš interesantne priče. Moram da pogledam to – rekla je Karleuša, a potom se osvrnula i na Bokija 13.

– Mislim, Boki kao jedna eminentna javna ličnost koja ima sva moralna prava da pita nekoga o tome – dodala je ironično.

"Da li su pričali o još nekom ili je ceo lajv bio o meni?"

Karleuša je priznala da nije gledala pomenuti lajv, ali je pokazala interesovanje da sazna koliko su vremena njeni nekadašnji prijatelji posvetili upravo njoj.

– Jesu pričali o nekom drugom ili samo o meni? Mislim, je l' o meni bio lajv? – upitala je novinare.

Kada je dobila odgovor da je bila glavna tema njihovog razgovora, kratko je poručila:

– Dobro, lepo.

"Bokiju sam činila samo dobro"

Pevačica se potom osvrnula na odnos sa Bokijem 13, podsećajući na sve što je, prema njenim rečima, tokom njihovog prijateljstva učinila za njega.

– Ja moram da kažem da sam ja njemu u životu činila samo dobro. Samo najdivnije. Bila mu u emisiji, gostovala u njegovom podkastu, pozvala ga da bude gost na mom koncertu, ne u publici, nego sam delila binu sa njim. Snimila sam duet sa njim, on je to mnogo želeo, ja sam mu učinila – rekla je Jelena.

Nije propustila priliku ni da mu se zahvali što je ponovo govorio o njoj.

– Hvala mu što je posvetio lajv, kako se to već zove, podkast, meni. To je još jedan dokaz da me on voli i poštuje. Eto, pozdravljam ga ponovo. Nadam se da je bilo gledano i da sam mu još i time dobro učinila – izjavila je Karleuša.

1/5 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Pored mene su napravili ime, novac i karijeru"

Na pitanje da li postoji mogućnost da se jednog dana pomiri sa Bokijem 13, Jelena nije isključila takav scenario, ali je uputila poruku svima koji su nekada bili deo njenog života.

– U životu je samo jedno sigurno, a to je da ništa nije sigurno. Ljudi koji su neprijatelji postanu prijatelji, ljudi koji su prijatelji postanu neprijatelji. Ono za šta ja mogu da garantujem jeste da sam ja čovek koji nikada nikome nije nažao ništa učinio i samo je činio dobro ljudima – rekla je i nastavila u znatno oštrijem tonu.

– Pored mene su svi napravili i ime i novac i karijeru i živeli lepo. Svakom ko protiv mene nešto kaže, a nazivao se mojim prijateljem, neka služi na čast. Oni će se prepoznati, koji su kod mene živeli, vozili moja kola, pili, jeli, putovali i koristili sve benefite mog imena – poručila je pevačica.

Karleuša je na kraju naglasila da ju je najviše razočaralo ponašanje ljudi koje je smatrala najbližima.