Slušaj vest

Ognjen Amidžić stigao je na snimanje "Pinkovih zvezda". Odmah je priznao da je nenaspavan, ali spreman za rad.

Na početku je rekao da je drugi krug takmičenja zanimljiviji od prvog jer sve šta se dešava je uzbudljivo.

- Drugi krug je zanimljiviji uvek nego prvi, kreće frka, svađe, tenzija, borba za svoje kandidate, tenzija, svako se bori za svog - rekao je voditelj.

On je potom otkrio kako se njegova deca međusobno slažu.

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Printscreen

- Ja sam okej, malo sam neispavan, ali okej. Bebica je dobro, stvarno su super ne mogu da se žalim. Problem je što mi ne legnemo kad i oni nego kasnije. Braća se slažu odlično i seka isto, tako da super funkcionišemo.

- Meni je jako drago zbog toga i želim joj svu sreću. Nadam se da će da traje do kraja, zauvek.

Poslednjih dana aktuelne su petcije za otkazovanje koncerata, pre svega Dina Merlina kome je otkazan nastup u Splitu planiran za 30. decembar.

- Ne znam ni zašto. Više me boli glava od svih tih detalja, ne znam ni šta je osnova svega toga - rekao je pa se dotakao i peticije protiv koncerta Jakova Jozinovića takođe u Splitu.

- To je više pitanje za Splićane. Ja to ništa ne kapiram, ali vremena se menjaju, društvene mreže upravljaju, ljudi se često pokreću na razne stvari, neke imaju veze s mozgom, neke nemaju, ja sam isključen iz toga. Uvek sam mrzeo masovne histerije i u pozitivnom i u negativnom smislu.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Printscreen Pink, Ilija Ilić

Do Nove godine ostalo je još nešto manje od mesec dana, mnogi su počeli da kite kuće, ali Ognjena ta euforija nije uhvatila.

- Ne hvata me euforija, jedino se radujem kićenju jelke. Ja nadgledam pošto Mina to radi savršeno, ja bih to samo pokvario. To mi unese lepu atmosferu.

Na pitanje novinara da li njegova supruga planira da se uskoro vrati pred kamere, Ognjen je rekao:

- Ja se iskreno nadam, to je zaista pitanje za nju. Mislim da je sada već spremna da se vrati, sada u kom obliku, šta, videćemo.