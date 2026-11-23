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Brak pevača Željka Samardžića i njegove supruge Maje važi za jedan od najskladnijih na javnoj sceni, a njihova ljubavna priča duga je čak 47 godina.

Ipak, malo ko zna da je sam početak njihove romanse ličio na pravi filmski scenario, jer Majina porodica u početku nije odobravala njihovu vezu.

"Njeni je nisu dali"

Kako je Željko Samardžić svojevremeno otkrio tokom jednog nastupa, prepreka njihovoj sreći bilo je tadašnje shvatanje njegovog poziva.

„Manje-više svi znaju da smo mi svi iz mešanog braka, a kad smo Maja i ja počeli da se zabavljamo, njeni je nisu dali za mene. Nešto im je smetalo, tada pevači i fudbaleri nisu bili baš na dobrom glasu“, prisetio se Samardžić početaka sa suprugom, koja je ime dobila po tome što je rođena prvog maja.

1/5 Vidi galeriju Željko Samardžić sa suprugom Majom Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

"Majka je zatvorila u kuću"

Protivljenje porodice kulminiralo je kada su roditelji pokušali fizički da je spreče da se vidi sa muzičarem.

„Šta da radim, vikend, treba da se vidimo, a nju majka zatvorila u kuću. Ona riba balkon, a ja odem u zgradu preko puta samo da je vidim, da joj zviznem i da zna da sam tu, da mislim na nju i da sam spreman za tu ljubav kako tada – tako i sada, da letim visoko 9.000 metara – samo za ljubav“, ispričao je pevač detalje koji svedoče o tome koliko je bio uporan da osvoji ženu svog života.

1/13 Vidi galeriju Željko Samardžić nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Printskrin/Instagram, ATA images

Porodica kao najveće bogatstvo

Uprkos početnim zabranama i preprekama, Maja i Željko su dokazali da prava ljubav pobeđuje sve izazove.

Tokom više od četiri decenije zajedničkog života dobili su tri ćerke – Danijelu, Sanju i Minju.

kurir/blic