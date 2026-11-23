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Nataša Alimpić u emotivnoj ispovesti govorila je o svom detinjstvu i odrastanju.

Pred kamerama je kroz suze govorila i o roditeljima, te im se u jednom trenutku obratila javno i poslala otresnu poruku.

"Kafana mi je oduzela 15 godina života"

Nataša je od ranog detinjstva zarađivala za život, pevala u porodičnoj kafani i zarađivala novac dok je išla u školu.

- Ispekla sam zanat u kafani, ali to mi je oduzelo 15 godina života koje nikada neću moći da vratim. Prerano sam odrasla, mislim da ni jedno dete ne treba to da preživljava. Deca u školi su me prozivala, vikali su mi sa spratova, ispitivali me o pevanju... Dosta sam moji roditeljima rekla šta imam u svađama, znaju oni da sam zbog toga malo i ljuta. Ta kafana koju smo imali je bila sunovrat porodice - rekla je Nataša kroz suze u emisiji "Pretres" i priznala da li je roditeljima oprostila:

1/8 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Nemanja Nikolić

- Oprostila sam im ali mi je teško to da im kažem. Sada želim da im kažem da ih ouno volim, da se ne ljute na mene ako sam ih nekada osramotila. Možda su oni za neke greške po malo krivi, pa eto, da se nađemo na pola puta. Nadam se da ćemo imati jedan lepi porodični ručak sledeće godine u mom novom stanu kada se uselim

"Išla sam na terapije"

- Znam da smatraju da ja imam mnogo bolje prijatelje od njih i da drugima sve kažem. Prosto me nisu naučili da njima sve mogu da kažem. Mnogo mi je teško, borim se sa tim. Išla sam i kod psihijatra na terapije, radila sam na sebi...

1/6 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Printscreen/Yotube, Printscreen/Instagam

"Kad smo bili najsiromašniji, bili smo i najsrećniji"

- Moju porodicu bih opisala kao izuzetno srećnu do jednog momenta. Kad smo bili najsiromašniji, bili smo i najsrećniji. Tata je radio u jednoj firmi koja je otišla pod stečaj, majka je bila domaćica. Dobili su me jako mladi. Mislim da sam rođena iz ljubavi. Ne znam mnogo o tome, ali koliko se sećam imala je jedan spontani pobačaj, ali ne znam više o tome. Majka je bila stroga, otac nešto popustljiviji. Potpuno su različiti i mislim da su se možda zato i privukli iako je vreme pokazalo da to na kraju ne opstane - rekla je Nataša kroz suze.

- U porodičnom domu bilo je malo razgovora, manjak komunikacije. Mislim da je to bio i ključ problema. Bilo je srećnih trenutaka kada smo se mnogo smejali, a bilo je i onih kada ne razgovaraju, svako ide u svoju sobu. Ja sam to teško podnosila. Bila je velika ljubav, ali turbulentna. Dosta puta su se razilazili i mirili - govorila je Nataša u emisiji "Pretres".