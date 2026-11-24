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Mina Kostić i njen izabranik Mane Ćuruvija polako se pripremaju za jedan od najvažnijih dana u životu! Pevačica i njen budući suprug planiraju venčanje u Beogradu, a kako saznajemo iz prve ruke, velika proslava bi trebalo da bude organizovana u maju naredne godine. Ipak, budući mladenci još uvek ne žele da otkrivaju previše detalja, jer su svesni da se planovi do tada mogu promeniti.

Iz prve ruke

- Još uvek je sve na početku. Mina i Kasper ne bi želeli da izlaze s preciznim detaljima pa da u međuvremenu dođe do promene. Još ne znaju tačnu lokaciju, tek treba da je izaberu, ali sigurno je da će slavlje biti organizovano u jednom restoranu u Beogradu. Plan je da sve bude u maju, i to vam govorim iz prve ruke - otkriva naš izvor.

Uvek zajedno

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Kako dalje saznajemo, Kasper posebno vodi računa o tome šta će izneti u javnost, jer ne želi da medijima daje pogrešne ili oprečne informacije. Njegova želja je da, kada odluči da govori o svadbi, sve bude maksimalno precizno i iskreno kako bi svaka njegova reč imala težinu. Budući supružnici navodno planiraju lepo jednostavno slavlje, a u planu je i da na ovaj poseban dan pozovu predstavnike medija.

- Kada Kasper bude došao u Beograd, realizovaće svoje ideje i zajedno s Minom krenuti u konkretnu organizaciju. Žele da naprave lep događaj, a nije isključeno ni da novinari budu deo njihovog slavlja. Ne žele da žure, već da sve pripreme onako kako su zamislili - dodaje izvor.

Prema informacijama do kojih smo došli, na svadbenom meniju naći će se tradicionalna jela, dok će za atmosferu biti zadužen orkestar. Posebnu pažnju privlači Minina venčanica. Ona planira da je kupi upravo u Beogradu, pa će i taj izbor biti deo priprema koje je očekuju u narednom periodu.

Kako stvari zasad stoje, Mina i Kasper žele da njihov veliki dan bude spoj tradicije, dobre muzike i veselja, a ostaje da se vidi kakve će sve detalje budući mladenci otkriti kada svadbene pripreme uđu u završnu fazu.

U drugoj su fazi

Ovim povodom kontaktirali smo i s Minom i Kasperom, ali oni su nam ljubazno objasnili da su trenutno u fazi izlaska njenih pesama, koje je uradila u pratnji klavira, i da je posao na prvom mestu, a da će o slavlju govoriti kada budu imali tačne informacije.