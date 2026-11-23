Slušaj vest

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, držao je lajv u kojem je govorio o prekidu prijateljstva sa Jelenom Karleušom, koja ga je blokirala. On je u svoj lajv uključio i Zorana Birtaševića, Jeleninog dugogodišnjegproducenta i prijatelja, s kojim je prekinula saradnju.

On je naglasio da ne želi da uništava tuđe živote niti da iznosi privatne detalje.

Suzdržan

- Ja nisam neko ko će da bilo koga eksponira ili markira. Ostaću i sada suzdržan po tom pitanju. Ja sam s Jelenom završio još u avgustu, iz vrlo ličnih razloga, kad sam otkrio strašne stvari koje su privatnog karaktera. S njom sam završio za sva vremena. Dovoljno strašno da ja, koji nisam konfliktna osoba, stavim tačku na taj odnos - poručio je Zoran.

Birtašević se osvrnuo i na priče da je navodno dobio otkaz i da je zamenjen, tvrdeći da je sam odlučio da se povuče i posebno je naglasio da mu Jelena, kako kaže, nije direktno pretila.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Screenshot, Antonio Ahel / Ata Images, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić

- Jelena mi nije pretila, ali Aleksandar (Ševo, prim. aut.) slao mi je poruke i pretio da će neko fizički da mi naudi. Od njega sam dobijao pretnje koje mi je slala preko prijatelja. Ja sam radio Sekinu promociju i otišao sam ranije kako ne bih odvlačio medijsku pažnju, jer je Seka bila zvezda te večeri. Jelenin narativ je da je ona sve stvorila i sve hranila, ali svi mi koji smo bili tu znamo kako je bilo. Ja sam svoju lojalnost pokazao - naveo je Birtašević.

Jelena je na snimanju "Pinkovih zvezda" prokomentarisala to što se Birtašević uključio u lajv Bokija 13 u kojem su pričali o njoj.

"Svima sam dobro činila"

Najpre je potvrdila da je na njen odnos s Birtaševićem stavljena tačka u avgustu. Naglasila je da nije gledala lajv, ali je pažljivo saslušala svako novinarsko pitanje.

- Volim što ujedinjujem sve ljude koji više nisu u mom životu. Samo neka se druže. Ja mislim da su oni super sagovornici na tu temu, koliko sam im svima mnogo dobrog učinila. Nadam se da su pričali o tome koliko sam im svima dobro učinila u životu – rekla je Karleuša.

Na konstataciju da je Birtašević demantovao da je bio otpušten, uz objašnjenje da nikada nije ni bio zaposlen kod nje, Jelena je ironično poručila:

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Privatna arhiva

– Dobro, ja sam poznata po tome da plaćam prijatelje za prijateljstvo. Baš sam loša.

Tokom razgovora pomenuto je i to da je Birtašević u lajvu negirao da je potkradao pevačicu.

– Dobro, a ko ga je pitao da je potkradao? Boki? To su baš interesantne priče. Moram da pogledam to – rekla je Karleuša, a potom se osvrnula i na Bokija 13.

– Mislim, Boki kao jedna eminentna javna ličnost koja ima sva moralna prava da pita nekoga o tome – dodala je ironično.