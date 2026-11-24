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Zoran Pejić Peja važi za jednog od najprepoznatljivijih televizijskih voditelja na domaćoj javnoj sceni, a osim po svom specifičnom humoru i energiji, pažnju javnosti povremeno privuče i fotografijama iz privatnog života. Ovoga puta Peja je pokazao kako izgleda u sedmoj deceniji života, a prizor koji je podelio nije prošao nezapaženo.

Voli da se pokaže

Voditelj je objavio fotografiju nastalu kraj bazena, gde je u opuštenom izdanju pokazao vitku liniju i figuru na kojoj bi mu mnogi pozavideli. Iako je zakoračio u sedmu deceniju, Peja očigledno vodi računa o svom izgledu, a fotografija je pokazala da godine za njega nisu prepreka kada je reč o fizičkoj aktivnosti i održavanju kondicije.Za razliku od mnogih koji trening i vežbanje ostavljaju za neke bolje dane, Pejić očigledno ne nedostaje discipline. Njegova figura govori u prilog tome da redovno fizičko angažovanje ima važno mesto u njegovoj svakodnevici. Vitka linija i zategnut izgled pokazuju da voditelj ne zapostavlja sebe, već se trudi da ostane u formi.

Sve pod konac

1/5 Vidi galeriju Voli da se utegne Foto: Printscreen, Printscrean

Peja je i ranije pokazivao da voli da bude aktivan, a sada je još jednom dokazao da briga o sebi ne poznaje godine. Fotografija sa bazena privukla je pažnju njegovih pratilaca, koji su mogli da vide voditelja u nešto drugačijem izdanju od onog na koje su navikli pred televizijskim kamerama.Poznat po vedrom duhu, neposrednosti i dobrom raspoloženju, Pejić očigledno želi da i u privatnom životu zadrži isti tempo. Dok ga publika godinama gleda na malim ekranima, on pokazuje da pored poslovnih obaveza pronalazi vreme i za trening, vežbanje i održavanje kondicije.

Ako je suditi po fotografiji koju je objavio, Peja nema nameru da dozvoli da ga godine uspore, a njegova vitka linija najbolji je pokazatelj da se trud i disciplina isplate.