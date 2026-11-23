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Jelena Karleuša došla je na snimanje "Pinkovih zvezda" kao i uvek u provokativnom stajlingu. Za svoj izgled pobrala je sve komplimente, a onda je prokomentarisala i aktuelna dešavanja.

Dok je govorila o lajvu koji je o njoj držao Boki 13, kojeg je pre nekoliko dana blokirala, a u koji se uključio njen nekadašnji prvi saradnik Zoran Birtašević, ona je otkrila da je u kontakt u sa bivšim producentom što je mnoge iznenadilo.

Poslovna komunikacija

- Zoran i ja smo komunicirali i sinoć i dalje komuniciramo oko poslova i tako dalje, neke stvari koje još moraju da se urade. Ja se iskreno nadam da više neće biti nikakvih uključenja, nikakvih tvitova, ničega što može da baci senku na dugogodišnje prijateljstvo, gde sam ja stvarno sve najbolje učinila za njega - rekla je Karleuša i nastavila:

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir Televizija, Privatna arhiva

- Mogu da kažem da sam ispala i prijatelj i brat, sve što u jednom odnosu dvoje ljudi može biti. Tako da ne znam gde je problem. Kada je reč o Areni, ja mislim da, kada prođe sva ova grozna hajka, kao što vidite, mene ljudi vole da komentarišu, vole da se bave mnome, vole da se udružuju. I to sve pravi jednu atmosferu. Ne mogu da kažem linč, jer je linč jedna teška reč, ali svi možete da vidite da sam ja glavna tema svih neprekidno, glavni krivac, glavna tema, glavni razlog udruživanja, emisija, društvenih mreža i tako dalje. Tako da, s jedne strane, prave mi marketing, a s druge strane, ja moram da završim nove pesme i tako dalje, pa ćemo verovatno tu Arenu raditi. Možda i više Arena, ko zna. Ako sve bude po planu, ja bih želela jednu, dve, tri Arene, koliko sam zaslužila, kakva mi je karijera.

02:05 Jelena Karleuša otkrila da se čula sa Zoranom Birtaševićem Izvor: Privatna arhiva

Karleuša se potom dotakla i Dare Bubamare koja je komentarisala njen stajling s mrežom preko glave pa je istakla da ona nikada ne bi tako i da je ona pevačica s hitovima.

O Dari Bubamari

- Čula sam da je bila i neka priča o Dari Bubamari, da ona za razliku od mene ima karijeru i hitove. Eto, ako budem jednog dana imala karijeru kao Dara, hitove kao Dara, mogu da napunim i više Arena - rekla je Jelena i otkrila da li će doći do pomirenja sa Zoranom:

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Dara Bubamara Foto: Damir Derivšagić, Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić, Zorana Jevtić, Kurir TV

- Moram da kažem da je u životu samo jedno sigurno, a to je da ništa nije sigurno. Ljudi koji su neprijatelji postaju prijatelji, ljudi koji su prijatelji postaju neprijatelji. Ono za šta ja mogu da garantujem jeste da sam ja čovek koji nikada nikome nije učinio ništa loše, već sam samo činila dobro ljudima. Pored mene su svi napravili i ime, i novac, i karijeru, i živeli lepo. Svakom ko protiv mene nešto kaže, a nazivao se mojim prijateljem, neka služi na čast. Oni će se prepoznati koji su kod mene živeli, vozili moja kola, pili, jeli, putovali i koristili sve benefite mog imena. Ljudi koje sam prihvatila kao prijatelje, kao decu, kao saradnike, a koji očigledno nisu znali da cene to. Prema tome, svima želim sve najbolje, svakom neka služi na čast, neka stvarno dela dobro svakome. - rekla je Jelena za kraj.