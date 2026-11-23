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Pevačica Dragana Rakčević ostvarila je poseban muzički trenutak nastupom na svečanoj večeri Srpskog filantropskog udruženja u Njujorku. Na ovom događaju prethodnih godina nastupala su neka od najvećih imena regionalne muzičke scene, među kojima su Zdravko Čolić, Marija Šerifović i Bajaga.

Dragana se pohvalila ovim posebnim angažmanom, otkrivši da je za ovu priliku okupila i bend, sa kojim je publici priredila veče ispunjeno muzikom i emocijama.

- Scena na kojoj su prethodnih godina pevali Zdravko Čolić, Marija Šerifović i Bajaga ove godine bila je i moja - napisala je pevačica.

- Poseban poziv, posebna scena i veče ispunjeno emocijama, muzikom i lepom energijom. Hvala na pozivu, poverenju i svim ljudima koji su učinili da ovo iskustvo bude još posebnije. Njujork, nosim lepe uspomene sa sobom - poručila je Dragana.

Draganin muzički put

Iza ovog nastupa stoji zanimljiv muzički put. Dragana je bila prateći vokal nekim od najvećih imena regionalne muzičke scene, učila od najboljih i nastupala pred publikom širom sveta, a život ju je odveo u Čikago, gde je nastavila da gradi sopstveni muzički izraz.

Tokom boravka u Americi nastupala je i pred poznatim sportistima, među kojima su Luka Dončić, Bogdan Bogdanović i Nikola Vučević. Ipak, kako ističe, posebnu vrednost za nju imaju ljudi, emocije i povezanost koju muzika stvara, bez obzira na to gde nastupa.

1/4 Vidi galeriju Dragana Rakčević Foto: Privatna arhiva

Pandemija je neplanirano produžila njen boravak u Americi i otvorila novo poglavlje u karijeri, posvećeno autorskom radu i stvaranju sopstvene muzike. Danas živi između Čikaga i Podgorice, a o životu na dve adrese, muzičkim počecima, iskustvima sa regionalne scene i ljudima koji su obeležili njen put nedavno je govorila u jednom opširnom intervjuu.

Čini se da Dragana danas uspešno spaja dva sveta, ne zaboravljajući svoje korene, dok istovremeno gradi karijeru i van granica regiona.

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