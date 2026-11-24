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Jug Srbije oduvek je bio rasadnik velikih muzičkih imena, a iz ovog kraja potekli su brojni pevači koji su svojim glasom i pesmama ostavili neizbrisiv trag na estradnoj sceni. Među njima je i legendarni Ljubiša Stojanović Luis, čovek čiji su specifičan glas, neponovljiva interpretacija i harizma obeležili jednu muzičku epohu.

Iako je još kao veoma mlad napustio rodni Leskovac, grad na jugu Srbije nikada ga nije zaboravio. Naprotiv, u njega se rado vraćao, a posebno tokom godina kad je "Južni vetar" harao muzičkom scenom. Luis je tada često boravio u svom rodnom kraju, gde je posećivao i prijatelje, među kojima je bio i Mile Bas, takođe Leskovčanin, u čijoj je kući bio rado viđen gost.

Prve godine života

Ekipa Kurira posetila je Leskovac kako bi saznala gde je Luis odrastao, kakav je bio pre nego što je postao velika zvezda i po čemu ga danas pamte oni koji su imali priliku da ga upoznaju. Iako je životni put odveo pevača daleko od rodnog grada, uspomene na njegove dolaske i danas žive među starijim Leskovčanima.

Uputili smo se i do naselja u kojem je Luis proveo prve godine života. Ulica u kojoj je odrastao nalazi se iza čuvene Niške ulice, kako je Leskovčani nazivaju, u kojoj je smeštena i glavna gradska pijaca.

1/4 Vidi galeriju Zgrada u Leskovcu u kojoj je živeo Luis Foto: Kurir

Jedna meštanka prisetila se susreta sa Luisom iz detinjstva, koji joj je, kako kaže, ostao urezan u sećanje.

- Njegova majka je radila sa mojom majkom u tadašnjoj fabrici "Inkol". Ja sam kao devojčica bila fascinirana njegovim izgledom i pojavom, pa sam tražila od mame da me upozna sa njim. Jednom prilikom kad je on bio ovde, to se i dogodilo. Odveli su me da ga upoznam i sećam se da sam danima pričala svima kako sam upoznala Luisa i kako on izgleda. Eto, tako ga pamtim i tako se sećam njegovih dolazaka u Leskovac - ispričala nam je ona.

Malo starija meštanka otkrila nam je i zbog čega je Luis tako rano napustio grad u kojem je rođen. Kako kaže, porodica se često selila zbog njegovog oca, pa su nakon života u Leskovcu jedno vreme proveli i Mionici kod Valjeva, onda u Kučevu, pa su se tek onda skućili u Negotinu. Ipak, to nije značilo da je pevač prekinuo veze sa rodnim krajem.

Stalne selidbe

- Stalno su se selili zbog njegovog oca. Posle života u Leskovcu preselili su se u Mionicu pa u Kučevo, tamo mu je rođen brat Dragan, pa su tek kasnije se skućili u Negotinu. Ali Ljubiši nije bio problem da se ovde stalno vraća. Ono što je meni najinteresantnije kada ga se setim jeste to što nikada nije promenio svoj naglasak. Uvek je pričao kao mi, čak i kad je postao velika zvezda. Nije zaboravio odakle je - ispričala je naša sagovornica.

Da Luis nije zaboravljao ni ljude iz svog detinjstva, potvrdila nam je i žena koja je nekada radila sa njegovom sestrom od tetke, u istoj fabrici u kojoj je bila zaposlena i pevačeva majka.

1/6 Vidi galeriju Ljubiša Stojanović Luis Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervisagic, Damir Dervišagić

- On je bio mnogo dobar čovek i mnogo je voleo tu sestru od tetke. Jednom prilikom ju je pozvao na svoju slavu u Beograd. Bilo je to vreme inflacije, a ona mu je rekla da nema novca da dođe. On joj je tada poslao 100 maraka kako bi mogla da doputuje. U to vreme to su bile velike pare. Eto, toliko je vodio računa o njoj i želeo da bude tu - ispričala nam je ona.

Smisao za humor

Osim velikog srca, Luis je, po svemu sudeći, imao i smisao za humor, o čemu svedoči anegdota koju nam je ispričao jedan stariji Leskovčanin.

- Ne znam da li ljudi znaju za ovu priču, ali Luis jedno vreme nije vozio, pa je često stopirao kad je dolazio u Leskovac. Jednom prilikom stao mu je kamion. Čim su se otvorila vrata, shvatio je da su ga vozači pomešali sa nekim Stankom, koji je bio bokser i mnogo je ličio na njega. Vozač je počeo da ga oslovljava sa Stanko, a Luisu to nije smetalo, pa je odlučio da se pravi da je taj čovek kako bi se prevezao. Sve je bilo dobro dok nije stigao na odredište. Kada je rekao vozaču da stane kako bi izašao, ovaj mu je odgovorio: "Pa što te ne bih odvezao do kuće, znam gde živiš?" Luis mu je tada objasnio da on zapravo nije Stanko, s kojim ga je ovaj pomešao. Tako je završena ta zanimljiva vožnja - prisetio se naš sagovornik.

Luisov životni put prekinut je 31. jula 2011. godine, kada je u 59. godini tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći kod Feketića.