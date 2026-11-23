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Pred snimanje "Pinkovih zvezda", reper Dragomir Despić Desingerica odvojio je vreme za predstavnike medija i tom prilikom progovorio o napornom tempu svog poslovanja, ali i o drugim aktuelnim temama.

S obzirom na to da je kasnio na snimanje, otkrio je i razlog tome:

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

"Radim, a nigde para"

- Zato što sam zvezda! Zato što radim, radim više nego svi oni unutra, do jutros sam snimao spot. Dok sam završio spot, ustao, sad ponovo snimam, ne može na sve strane, bajo, ne može i jare i pare. Bio je radi vikend, sad sam se u nedelju direkt iz aviona vratio na snimanje spota. Radim a nigde para.

U razgovoru se osvrnuo i na situaciju u kojoj su se našle Katarina Grujić i Aleksandra Mladenović dok su bile u avionu koji je udarila munja, te je progovorio i o svojim strahovima:

"Plašim se kad se malo zatrese avion"

- Kako je bilo, jesu došle naelektrisane? Ja se plašim kad se malo zatrese avion, a ne kad udari munja. Ne bih se igrao ja sa tim. Ne volim ja to samo kad moram -

Na pitanje o otkazivanju koncerta Dina Merlina u Splitu Desingerica je poručio:

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Todor Milivojević, Boba Nikolć, BoBa Nikolić

- Nisam čuo - rekao je Despić, a na komentar da je razlog tome cena od 160.000 evra, reper je rekao:

"Ja te pare u životu nisam uzeo"

- Pa ne znam, ja te pare nisam uzeo u životu, ja mogu samo da sanjam. Ja nastupam kao prosečan bend. Zadovoljan sam, živim skromno, lepo radim, bolje nego što je bilo, bez glavobolje.

Desingerica je zatim otkrio da li ćerkica ima posebne želje za novogodišnji poklon.

- Nema, njoj je svaki dan Nova godina, njoj je sve jedno, tako da ne brinem - rekao je Dragomir za domaće medije.

1/4 Vidi galeriju Desingerica u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

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