"RADIM, A NIGDE PARA" Desingerica progovorio o honoraru od 160.000 evra: Nastupam kao prosečan bend...
- Desingerica je pred snimanje 'Pinkovih zvezda' rekao da mnogo radi i da kasni zbog snimanja spota i nastupa. Poručio je i: 'Radim, a nigde para'.
- Na priču o honoraru od 160.000 evra za Dina Merlina rekao je da te pare nikad nije uzeo i da nastupa kao prosečan bend, uz skromne navike.
Pred snimanje "Pinkovih zvezda", reper Dragomir Despić Desingerica odvojio je vreme za predstavnike medija i tom prilikom progovorio o napornom tempu svog poslovanja, ali i o drugim aktuelnim temama.
S obzirom na to da je kasnio na snimanje, otkrio je i razlog tome:
"Radim, a nigde para"
- Zato što sam zvezda! Zato što radim, radim više nego svi oni unutra, do jutros sam snimao spot. Dok sam završio spot, ustao, sad ponovo snimam, ne može na sve strane, bajo, ne može i jare i pare. Bio je radi vikend, sad sam se u nedelju direkt iz aviona vratio na snimanje spota. Radim a nigde para.
U razgovoru se osvrnuo i na situaciju u kojoj su se našle Katarina Grujić i Aleksandra Mladenović dok su bile u avionu koji je udarila munja, te je progovorio i o svojim strahovima:
"Plašim se kad se malo zatrese avion"
- Kako je bilo, jesu došle naelektrisane? Ja se plašim kad se malo zatrese avion, a ne kad udari munja. Ne bih se igrao ja sa tim. Ne volim ja to samo kad moram -
Na pitanje o otkazivanju koncerta Dina Merlina u Splitu Desingerica je poručio:
- Nisam čuo - rekao je Despić, a na komentar da je razlog tome cena od 160.000 evra, reper je rekao:
"Ja te pare u životu nisam uzeo"
- Pa ne znam, ja te pare nisam uzeo u životu, ja mogu samo da sanjam. Ja nastupam kao prosečan bend. Zadovoljan sam, živim skromno, lepo radim, bolje nego što je bilo, bez glavobolje.
Desingerica je zatim otkrio da li ćerkica ima posebne želje za novogodišnji poklon.
- Nema, njoj je svaki dan Nova godina, njoj je sve jedno, tako da ne brinem - rekao je Dragomir za domaće medije.
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