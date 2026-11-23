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MILAN POPOV ŽELI DA BUDE KAO FILIP ĐUKIĆ! Podelom budžeta svima stavio do znanja šta misli
- Milan Popov je dao budžet Filipu Đukiću i poručio da mu se divi, uz šaljivu opasku da želi da bude kao on.
- Đukić mu je uzvratio savetom da mora da napravi balans u svom sopstvenom univerzumu.
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Sledeći budžet Milan Popov dao je Filipu Đukiću, te je tom prilikom otkrio da mu se divi.
- Kad porastem želim da budem Đukić. Mi smo isto godište, a izgledam kao da sam 20 godina stariji od tebe. Da imam tu k*rcobolju kao ti, ne bih bio ovako sed i ne bi mi se ruke tresle - rekao je Milan.
Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink
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Đukić ga je posavetovao da mora napraviti balans u svom sopstvenom univerzumu, posebno u Eliti 10.
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