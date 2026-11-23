- Prva osoba će biti Vanja Prodanović, kad ustane pokušava da prezentuje prizeman stav, dosta je rečita, skladno sklapa rečenice, to deluje veoma upečatljivo i inteligentno, ali si umislila da neke stvari možeš da komentarišeš, ali nemaš osnov za to. Za dve godine u rijalitiju si bila samo kombinacija, a poredila si me sa osobom koja ti je bila tiha patnja, nisi uspela da budeš ni sa tom osobom ni sa ostalima sa kojima si opštila. Nisi relevantna, a sa 23 godine si uspela da budeš bivša alkoholičarka, koja je izgubila trajno vozačku dozvolu. Ti si u ful mejkapu do ujutru, a gaziš u ovoj prljavštini. Vi ste šatro velike gospođe, u emisiji ste došle sa engleskog dvora, a spavate sa šminkom, hodate u ovoj prljavštini.