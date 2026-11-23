"SPAVAŠ SA ŠMINKOM I VALJAŠ SE PO PRLJAVŠTINI" Filip Car udario na učesnicu Elite 10, otkrio razne gadosti
- Filip Car je u Beloj kući komentarisao ko je najumišljenija osoba, a kao prvu je izdvojio Vanju Prodanović.
- Car je rekao da Vanja deluje upečatljivo i inteligentno, ali da nema osnov za komentarisanje drugih.
- Vanja mu je odgovorila da su njegovi argumenti glupi i da gubi volju da raspravlja.
Filip Car počeo je da komentariše ko je najumišljenija osoba u Beloj kući.
- Prva osoba će biti Vanja Prodanović, kad ustane pokušava da prezentuje prizeman stav, dosta je rečita, skladno sklapa rečenice, to deluje veoma upečatljivo i inteligentno, ali si umislila da neke stvari možeš da komentarišeš, ali nemaš osnov za to. Za dve godine u rijalitiju si bila samo kombinacija, a poredila si me sa osobom koja ti je bila tiha patnja, nisi uspela da budeš ni sa tom osobom ni sa ostalima sa kojima si opštila. Nisi relevantna, a sa 23 godine si uspela da budeš bivša alkoholičarka, koja je izgubila trajno vozačku dozvolu. Ti si u ful mejkapu do ujutru, a gaziš u ovoj prljavštini. Vi ste šatro velike gospođe, u emisiji ste došle sa engleskog dvora, a spavate sa šminkom, hodate u ovoj prljavštini.
- Mogli biste da učite od mene od prvog dana. Ovo je umišljeno i glupo, izgubim volju da odgovorim kad neko ima ovako glupe argumente - navela je Vanja.
- Vi ste osobe koje samo komentrišete ankete i budžet - rekao je Car.
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