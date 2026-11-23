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Bojana Lazić stigla je na snimanje "Pinkovih zvezda" u ležernom, zimskom stajlingu. Voditeljka sa lica nije skidala osmeh, a tom prilikom progovorila je o venčanju Jovane Jeremić i otkrila da voditeljka za leto sprema veliku svadbu.

Bojana Lazić je podelila svoje utiske iz drugog kruga takmičenja:

- Drugi krug je zanimljiviji nego prvi krug - rekla je i otkrila kakve utiske nosi o Milanu Popovu i njegovom učešću:

- Stojin sin je bio u baražu, ali je prošao dalje. On ima harizmu, baš je zanimljiv, moram da priznam da sam ga baš podržala na sceni. Bilo mi ga je žao, zato što znam koliko im je turbulentno u beloj kući - rekla je voditeljka i otkrila da se sa Desingericom slaže nikad bolje.

- Ima sukoba, ima svega, pratite. Desingerica i ja smo nikad bolje. On je ove godine popustljiviji i pametniji.

1/9 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: ATA images

"Planira da pravi veliku svadbu u Crnoj Gori"

Bojana Lazić progovorila je o najlepšim vestima koje stižu iz doma Jovane Jeremić, koja se za svog izabranika udala na tajnoj ceremoniji venčanja. Istakla je da joj je čestitala, te otkrila da se sprema gala slavlje:

- Videla sam je juče, čestitala sam joj, srele smo se u zgradi Pink-a. Planira da pravi veliku svadbu u Crnoj Gori tokom leta, pozvana sam, želim im mnogo sreće - rekla je ona.

Bojana je prokomentarisala i šta bi bio savršen poklon za Jovanu i Tigra.

- Zajedničko dete, a od mene, ne znam. Juče je htela da mi pokloni metlu sa nekim biserima, ja njoj neću metlu, razmisliću do leta, ima vremena. Najbolje koverta.

Ona se osvrnula i na odložen koncert Dina Merlina u Splitu:

- Nisam ispratila, situacija je takva kakva jeste, sad je najmanje mesta za muziku, dok se sve ne sredi. Nikome nije do pevanja i koncerata, a toliko ih je u poslednje vreme, da smo se svi onako zasitili.

1/9 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Petar Aleksić

kurir / blic

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