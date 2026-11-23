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Godinama se šuškalo o sukobu između Emine Jahović i Saše Kovačevića, a pevačica je sada rešila da stavi tačku na spekulacije.

Na koncertu koji je održala sinoć u Sava Centru, Emina je razgovarala sa okupljenim novinarskim ekipama, među kojima je bio i Kurir, te je tom prilikom javno čestitala Kovačeviću na prinovi i na taj način pokazala da između njih nema zle krvi.

Iako je otkrila da se nisu čuli nakon radosnih vesti, uputila mu je lepu poruku:

- Nisam, ali ovom prilikom bih da mu čestitam, zaista mi je jako drago - rekla je Emina.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Emina i Saša su 2010. godine snimili duetsku pesmu "Još ti se nadam", koja je postala veliki hit, a nakon toga se spekulisalo kako je došlo do nesuglasica i da nakon saradnje nisu ostali u dobrim odnosima.

Navodno mu tražila 8.000 evra

Prema pisanju Informera, pričalo se da je Emina Jahović 2011. godine za gostovanje na prvom solističkom koncertu Saše Kovačevića tražila od pevača da joj plati 8.000 evra i od tada nisu u dobrim odnosima.

Ipak, oboje su u više medijskih nastupa isticali da između njih ne vladaju loši odnosi, a Eminina topla čestitka Saši povodom rođenja sina još jednom je potvrdila sklad između kolega.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Damir Dervišagić, Promo/Aleksej Nešović, Damir Derviašagić

Saša je ovako pričao o Emini

Izostanak Saše sa jednog Emininog koncerta od ranije izazvao je tada interesovanje javnosti.

Saša je jednom prilikom istakao da postoje razlozi zbog kojih nije bio na tom koncertu u Beogradu kao Eminin gost.

- Naravno da je Emina kod mene uvek dobrodošla, mi imamo jednu prelepu zajedničku pesmu koja traje 15 godina. Drago mi je da ona traje nakon toliko godina i to je najveća satisfakcija i sa moje i njene strane. Nemam šta da dodam na celu tu priču, ne bih pravio od toga preveliku pompu. Imam svoj razloge, ali ajde da ih nazovemo poslovno-privatnim - rekao nam je tad pevač, dok je Emina posle koncerta kazala da "nije mogla da zove celu estradu".

1/9 Vidi galeriju Emina Jahović večeras održava spektakularni koncert u Sava Centru koji je popunjen do poslednjeg mesta Foto: Boba Nikolić

Na pitanje da li je ona bila tu nekada za njega tokom karijere, odgovorio je:

- Ne. Jedan od razloga je i to. Ljudi se prepucavaju preko medija, ali ja nisam taj tip. Ja bih rekao Emini da smo mi imali neki razgovor, da me je konkretno pitala, pošto mi se i ne čujemo sedam, osam godina već unazad, da me je pitala šta je konkretno problem ako već ne zna, a pretpostavljam i siguran sam da zna, uvek možemo da popričamo, ali neću ja da budem inicijator toga. Svako od nas treba da ima to u duši da može da prepozna kad treba da kaže: "Ej, izvini, osećam da nešto nije okej između nas, hajde da vidimo da li to možemo da rešimo". Ako pričaš kao ne znaš šta se desilo, onda je to drugi put.

"Desile su se stvari koje nisu kolegijalne"

Saša je jednom otkrio i da ga je Emina povredila više puta.

- Svakog od kolega poštujem. Dva-tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem - rekao je Saša Kovačević u emisiji "Amidži šou".

- Moram da reagujem. Taj naš problem datira odavno, godinama. Moram da se odbranim, da stanem u gard, ovo su normalne stvari u poslu - dodao je Kovačević o odnosu sa Eminom.

1/5 Vidi galeriju Saša Kovačević glavna tema Foto: Promo/Aleksej Nešović, Damir Derviašagić, Ana Marković

Emina o odnosu sa Sašom

Posebnu pažnju prošle godine nakon njenog koncerta, izazvao je Eminin komentar o odnosu sa Sašom.

- Ja stvarno ne znam šta je to, šta se dešava, šta mu je problem, da li su to mediji, nešto... Ja sam njega zvala za koncert, rekao je da ima isti dan koncert kod kume Ivane Selakov, ja stvarno ne znam šta je tu posredi - navela je Emina.

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