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Životni put Indire Radić bio je pun je izazova i teških trenutaka pre nego što je osvojila muzički vrh. Od rada u bolnici, preko brojnih životnih prepreka i početka rata koji se dogodio baš u vreme kada je objavljivala svoj prvi album, pa sve do teške borbe za starateljstvo nad sinom Severinom, pevačica je iskreno govorila o najvažnijim i najtežim trenucima koji su obeležili njen život.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Indira Radić rođena je 1966. godine u okolini Doboja, a ime je dobila po indijskoj premijerki Indiri Gandi, kojom je njen otac bio posebno fasciniran zbog njenog političkog delovanja. Iako su roditelji još u ranom detinjstvu primetili njen talenat za muziku, majka je smatrala da bi trebalo da izabere sigurnije i ozbiljnije zanimanje. Upravo zbog toga Indira je upisala medicinsku školu, ne odustajući ipak od svoje velike ljubavi prema pesmi.

- Najviše zbog majke, koja nije želela da postanem pevačica, ja sam upisala medicinsku školu. I daljina mi je predstavljala problem. Najbliža muzička škola bila je u Banjaluci, ali je taj grad od Dragalovaca udaljen gotovo šezdeset kilometara. Sa druge strane, Doboj, koji je skoro upola bliži, imao je samo medicinsku školu. Odabrala sam da putujem svakoga dana, ali da spavam kod kuće.

Radila kao medicinska sestra

Indira se jednom prilikom prisetila perioda kada je radila u bolnici u Hrvatskoj, pre nego što je počela da se bavi pevanjem:

Ovako je Indira nekada izgledala:

1/7 Vidi galeriju Indira Radić nekada Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Screenshot

- Ostao mi je u lepom sećanju rad u bolnici u Hrvatskoj. Kolege su me mnogo volele zbog moje neposrednosti. Muziku nisam zapostavljala, stalno bih pevala, kako pacijentima, tako i kolegama. S nekima sam ostala i do danas u kontaktu.

Prvu ploču platila je čak 20.000 maraka

Svoj prvi album Indira Radić snimila je 1992. godine u produkcijskoj kući "Južni vetar", a za njegovo izdavanje izdvojila je čak 20.000 maraka. Ipak, zbog početka rata i zatvorenog koridora u Jugoslaviji, nije uspela odmah da preuzme svoju ploču. Iako su je na samom početku karijere pratile brojne prepreke, Indira nije odustajala od svog sna. Njen trud se vremenom isplatio, pa je početkom dvehiljaditih doživela veliki uspeh i postala jedna od najpopularnijih pevačica na domaćoj estradi. Posebno uspešne bile su 2004. i 2005. godina, kada je važila za jednu od najtiražnijih pevačica u zemlji.

"Indira je kraljica nekretnina"

Indira je pametno ulagala zarađeni novac, te je oko 300.000 evra uložila u stanove u Grčkoj, koje izdaje turistima.

1/6 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Print Screen, Instagram

- Moram da vam kažem da je Indira kraljica nekretnina! Ona se, bez sumnje, dobro stambeno obezbedila. Doduše, ne u Srbiji, nego u Grčkoj. I ne samo to, već je od izdavanja apartmana na Halikidikiju dobro profitirala. Od maja pa sve do novembra ona ima puno posla. Naravno, ima ljude koje je zaposlila i koji to održavaju i vode knjige i troškove, a ona sve to nadgleda. Dobro su plaćeni i sve je u najboljem redu. Pevačica se ne hvali, ona o biznisu i ne priča osim bliskim prijateljima, u koje ima poverenja. Neki su i bili njeni gosti. Radićeva nikad nije bila rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što su joj posao i život doneli. Vredno je radila u karijeri i ulagala mnogo novca u pesme i spotove, jer je verovala da će joj se sve vratiti. Tako je i bilo. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi kuću na moru i da ima svoju oazu mira, a kako je uspela da uštedi dovoljno novca, pre nekoliko godina je angažovala agenta za nekretnine, koji joj je pomogao da pronađe lokaciju u inostranstvu baš po njenoj meri. Zadovoljna je i prezadovoljna. Samo se kupa i sunča i, naravno, peva od sreće - rekao je izvor svojevremeno za domaće medije za domaće medije.

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