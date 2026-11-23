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Folk pevačica Snežana Jovanović Šikica u više navrata šokirala je javnost detaljima iz svog privatnog života. Ona je priznala da je bila sa oženjenim, a isto tako je govorila i o aferama svog supruga.

Šikica je čak jednom prilikom videla muža kako iz kafane izlazi sa ljubavnicom.

- Bio je jedan moj kućni prijatelj, bokser. Dolazio je redovno kod nas. Jednog jutra dolazim kući, nema mog čoveka. Uđem u taksi i pravo na splav, znam gde ga mogu naći. Sedam sati ujutru, oni izlaze iz kafane, moj muž vodi ljubavnicu za ruku. A taj bokser mi kaže: 'To je moja devojka.' Ja ga pogledam i kažem: 'Šta, tvoja devojka?!' - a Buca je vodi za ruku. Udarim ga pravo. On mi kaže: 'Snežana, svaka ti čast'," - rekla je ona, pa dodala da je jednu ženu motkom terala iz kuće.

- Jednu sam sa motkom isterala. Došla je i rekla mi: 'Gde je Buca, treba da idemo na put.' Ja kažem: 'Kakav put!' Nije htela da izađe iz sobe, ja uzmem motku i izbacim je. Ma kakav put.

1/7 Vidi galeriju Snežana Jovanović Šikica Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

"Rasturila sam brak"

Ona je jednom prilikom otkrila i detalje veze sa oženjenim muškarcem.

- Kada je došao iz vojske, čula sam da je oženjen da ima dvoje dece i ženu. Nisam htela da budem sa njim, ali gotovo je bilo već, evo 50 godina samo zajedno. Rasturila sam brak, ali on je pre mene imao pitaj Boga koliko još, ali kada sam se zaljubila nije bilo nazad. Ni jedan čovek neće da ostavi ženu zbog druge, ali čini mi se da on nije voleo svoju ženu zato je i ostao sa mnom. Rekla sam mu da ne može da živi sa mnom ako će da živi i sa tom ženom. Rodila sam Milana kasnije,dobili smo i Oliveru, osam godina smo čekali da imamo decu.

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