Slušaj vest

Transrodna starleta A. K. puštena je iz zatvora nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka. Ona je prethodno uhapšena zbog ucenjivanja fudbalera Vujadina Savića, a slučaj još uvek traje.

Nakon izlaska na slobodu, A. K. se odmah oglasila na društvenim mrežama i na Instagramu pokazala kako trenutno izgleda. Na jednoj od fotografija pozirala je nasmejana, gledajući u telefon, dok je njen dekolte bio u prvom planu.

Osim toga, podelila je i nekoliko fotografija nastalih u liftu, na kojima je pokazala svoje opušteno izdanje.

1/3 Vidi galeriju Transrodna starleta A.K. Foto: Printscreen IG

Ko je transrodna starleta A.K.?

Inače, transrodna A. K, nije promenila pol, ali je izvršila niz plastičnih operacija kako bi podsećala na ženu. Kako je Kurir već pisao, najpre je kod poznatog estetskog hirurga ugradila implante. Zatim je dva puta operisala nos - jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra.

Transrodna osoba potrošila je 9.000 evra za promenu masti i oblikovanje tela. Zatim je za grudi dala 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina Savića Foto: Prinstscreen

- Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to prvi put u Beogradu, a drugi put u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla – rekao je naš izvor svojevremeno, koji nam je na uvid dao i relevantne dokaze.

A.K je inače bila veoma aktivna na društvenim mrežama gde se hvalila luksuznim životom, putovanjima, skupim krpicama i nakitom.

BONUS video: