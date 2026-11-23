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Nakon velikog uspešnog koncerta u Sava centru, Goca Tržan odlučila je da napravi kratku pauzu od poslovnih obaveza i posveti se odmoru i uživanju sa suprugom Radomirom Rašom Novakovićem.

Popularna pevačica spakovala je kofere i sa svojim izabranikom otišla na odmor, gde uživaju daleko od svakodnevne gužve i brojnih obaveza. Čini se da je Goca pronašla idealan način da se opusti i napuni baterije nakon uspešnog koncertnog perioda.

Da joj promena okruženja i te kako prija, pokazala je i na društvenim mrežama, gde je podelila fotografiju sa suprugom. Par je pozirao zagrljen, sa osmesima na licima, a prizor je odisao pravom letnjom atmosferom.

Goca Tržan Foto: Printscreen Instagram

Raša je za ovu priliku bio bez majice, sa lančićem oko vrata i modernim naočarima za sunce, dok je Goca nežno naslonila glavu na njegovo rame i zagrlila ga. Njihovo opušteno izdanje i prisnost nisu prošli nezapaženo među njenim pratiocima.

Pevačica je još jednom pokazala koliko joj znače zajednički trenuci sa suprugom, a sudeći po fotografiji, čini se da oboje maksimalno uživaju u zasluženom predahu.

Nakon uspešnog koncerta, Goca je poslovne obaveze nakratko ostavila po strani, a vreme provedeno sa Rašom iskoristila je za odmor i uživanje udvoje.

"Nikad nije odustao od mene"

Goca je jednom prilikom za domaće medije govorila o svom odnosu sa Rašom, kada je pružila detaljniji uvid u snagu njihove ljubavi:

- On nikada nije odustao od mene, ni od Lene, ni od našeg posla, ni od bilo čega. Paradajz zeleni, koji se zaljubio u ružu crvenu, ne postoji ništa što opisuje bolje to koliko smo nas dvoje bili različiti. Zapravo smo isti, ali su ljudi mislili da smo različiti, a zapravo opstajemo već 15 godina.

1/4 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Novaković u strastvenom zanosu Foto: Printscreen Instagram

"Udario tuk na luk"

Osim što je priznala da sebe smatra teškom osobom, dala je recept za savršen brak:

- Luda sam ja i teška za trpeti, a ni moj muž nije ništa bolji, udario tuk na luk što bi rekli. To je jedini način da nas dvoje budemo u braku sa nekim toliko godina, a to je, ja u stvari volim kad mi neko pruži otpor kao i svaka žena - rekla je ona tada i dodala:

- Moj muž ima malo te mudrosti i kaže da su žene kao životinjice i gamižu od pete, malog prsta, pa uz leđa. Onda se uhvatiš za leđa, ako me preskočiš, ja tada kad te osetim na ramenima moram da se protresem i onda ti kreneš ponovo. Sve moje drugarice su bile tog stava da je u pravu - jasna je bila Goca tada.

1/9 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Novaković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen, Damir Dervišagić