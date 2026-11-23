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Danas je posoben dan za Jelenu Kostov jer puni 43 godine i kako je i sama otkrila, ona u svojim godinama uživa, a od ranog jutra se želje i čestitke samo nižu! Kolege, porodica, prijatelji i brojna publika uputili su pevačici najlepše želje na drušvenim mrežama.

- Volim svoje rođendane. Volim svoje godine. Zahvalna Bogu na svemu - poručila je Jelena Kostov ispod svoje objave na Instagramu, a onda je usledila lavina komentara toplih reči. Među javnim čestitkama, našle su se i one od Ane Sević i Saše Kapora koji su svojoj koleginici poželeli ono najbitnije - zdravlje, sreću i ljubav.

Ovaj poseban dan Jelena provodi u krugu najbližih, okružena ljubavlju, pažnjom i najlepšim željama.

Supruga vešto skriva od javnosti

Osim po uspešnoj muzičkoj karijeri, Jelena Kostov može da se pohvali i skladnim porodičnim životom. Pevačica je u srećnom braku sa suprugom koji radi u Žandarmeriji, a za kog se često može čuti da važi za pravog dasu. Ona ne krije koliko je zadovoljna i ispunjena pored svog izabranika, iako njihov privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti.

Podsetimo, Jelena Kostov proslavila se u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", nakon čega je izgradila uspešnu karijeru na estradi. Ipak, poslednjih godina se nešto manje pojavljuje u medijima, budući da se posvetila porodici i majčinstvu.

1/12 Vidi galeriju Ovako je Jelena Kostov izgledala u trudnoći Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Ima zavidno obrazovanje

Pevačica je oduvek vodila računa o svojoj privatnosti, pa supruga ne eksponira. Zbog toga što svoju privatnost vešto čuva, mnogi ne znaju ni da Jelena, pored muzičke karijere, ima i veoma zavidno obrazovanje.

Naime, završila je Muzičku akademiju, na odseku za opštu muzičku pedagogiju, te je po struci diplomirani teoretičar umetnosti. Još 2014. godine postala je profesor, a svojevremeno je istakla koliko je ponosna na taj uspeh.

Stan u gradu i kuća na planini

Jelena sa porodicom živi u raskošnom stanu na poslednjem spratu zgrade u beogradskom Skojevskom naselju, odakle se pruža pogled na Avalski toranj. Pored stana u prestonici, imaju i kuću na Goliji, gde mogu da pronađu mir i pobegnu od gradske gužve.

- Pobegnemo često od Beograda, jer vreme želimo da provodimo na planini. Planirali smo jednom da tokom cele zime budemo na toj lokaciji. Sve što sam htela i zamišljala oko samog uređenja kuće sam i ostvarila. Omiljeni kutak mi je pored kamina, sa sinom i suprugom se smestim u fotelje, unesemo drva koja nam stoje spremna, odmah ispred ulaza, založimo vatru i uživamo, prava idila. Sada imam svo vreme ovog sveta da im posvetim, nadoknadila sam sve ono što smo zbog mojih nastupa proveli odvojeno. Stalno sam imala nastupe, snimanja, emisija, a sada dan počinje od samog početka totalno opušteno. Nema nikakvih obaveza.

1/5 Vidi galeriju Jelena Kostov Foto: Printscreen/Instagram