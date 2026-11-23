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Mirko Gavrić, koji je godinama unazad gradio svoju muzičku karijeru, publici je ostao upamćen i kroz učešće u popularnom rijaliti programu "Zadruga". Međutim, pored učešća u ovom formatu, domaća javnost i dalje pamti dramatičnu scenu sa njegovog gostovanja na televiziji Pink, kada se pevač iznenada srušio usred studija i pao u nesvest pred kamerama.

Nakon što se rijaliti završio, Gavrić je u emisiji "Narod pita" pao u nesvest tokom programa uživo. Emisija je prekinuta kako bi mu se ukazala pomoć, a pevač je brzo došao k sebi.

On je tad zabrinuo gledaoce koji i dalje pamte ovaj događaj.

1/5 Vidi galeriju Mirko Gavrić Foto: Printscreen

Buran razvod od koleginice

Podsetimo, Mirko je imao veoma buran razvod od koleginice Dragane Rakčević koju je optužio za prevaru.

- Prošla godina za mene je bila potpuni pakao. Draganu više ne želim da vidim i nas dvoje nismo u kontaktu. Dragana je bila osoba kojoj sam slepo verovao. Dao bih joj bubreg, srce, sve što joj je trebalo, a ona me je izdala na najokrutniji način. Zabola mi je nož u leđa. Varala me je - rekao je Mirko svojevremeno za "Alo".

Povukao se sa estrade: "Ne glumite moral"

Podsetimo, Mirko je nedavno istakao da ga nervira što su njegove kolege licemerne.

- Što volim ove estradne dušebrižnike. Peglaju se sa pola estrade, ali javno se uvek izjašnjavaju po principu Svetog Trojstva. Kao: "Meni je prevara fuj, to je nemoralno". Izgovore to, a istu noć povuku crtu u tuđem krevetu. Ne glumite moral - napisao je tada na Instagramu.

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