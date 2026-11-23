PEVAČ SE SAMO SRUŠIO U PROGRAMU UŽIVO! Drama na Pinku, voditeljka hitno reagovala
- Mirko Gavrić se tokom gostovanja u emisiji 'Narod pita' srušio uživo u programu na Pinku i pao u nesvest.
- Emisija je prekinuta da bi mu bila ukazana pomoć, a pevač je ubrzo došao sebi.
Mirko Gavrić, koji je godinama unazad gradio svoju muzičku karijeru, publici je ostao upamćen i kroz učešće u popularnom rijaliti programu "Zadruga". Međutim, pored učešća u ovom formatu, domaća javnost i dalje pamti dramatičnu scenu sa njegovog gostovanja na televiziji Pink, kada se pevač iznenada srušio usred studija i pao u nesvest pred kamerama.
Nakon što se rijaliti završio, Gavrić je u emisiji "Narod pita" pao u nesvest tokom programa uživo. Emisija je prekinuta kako bi mu se ukazala pomoć, a pevač je brzo došao k sebi.
On je tad zabrinuo gledaoce koji i dalje pamte ovaj događaj.
Buran razvod od koleginice
Podsetimo, Mirko je imao veoma buran razvod od koleginice Dragane Rakčević koju je optužio za prevaru.
- Prošla godina za mene je bila potpuni pakao. Draganu više ne želim da vidim i nas dvoje nismo u kontaktu. Dragana je bila osoba kojoj sam slepo verovao. Dao bih joj bubreg, srce, sve što joj je trebalo, a ona me je izdala na najokrutniji način. Zabola mi je nož u leđa. Varala me je - rekao je Mirko svojevremeno za "Alo".
Povukao se sa estrade: "Ne glumite moral"
Podsetimo, Mirko je nedavno istakao da ga nervira što su njegove kolege licemerne.
- Što volim ove estradne dušebrižnike. Peglaju se sa pola estrade, ali javno se uvek izjašnjavaju po principu Svetog Trojstva. Kao: "Meni je prevara fuj, to je nemoralno". Izgovore to, a istu noć povuku crtu u tuđem krevetu. Ne glumite moral - napisao je tada na Instagramu.
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