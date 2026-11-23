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NATAŠA BEKVALAC IZGUBILA NEVINOST KAO MALOLETNICA! Pevačica razvezala jezik i sve priznala
- Nataša Bekvalac je u emisiji 'Amidži šou' otkrila da je prvi put stupila u intimne odnose sa 16 godina.
- Pevačica je tada govorila i o prvom poljupcu, uz iskreno priznanje o svojoj intimi.
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Pevačica Nataša Bekvalac jednom prilikom iskreno je govorila o svojoj intimi kada je otkrila da je bila maloletna kada je prvi put stupila u intimne odnose.
Nataša je pre nekoliko godina gostovala u emisiji "Amidži šou", gde je odgovarala na pitanja Ognjena Amidžića.
Ona je tada gledaocima otkrila kada se prvi put poljubila, ali i sa koliko godina je stupila u intimne odnose.
Bekvalčeva je ispričala da je prvi put vodila ljubav sa 16 godina.
Nataša Bekvalac Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC
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Podsetimo, Nataša, pored pevanja, zarađuje i od iznajmljivanja svog luksuznog imanja u Čeneju.
Ona traži čak 900 evra po danu, a interesovanje za njen salaš toliko je veliko da je tokom maja imala više od 20 rezervisanih termina i zaradila čak 18.000 evra.
kurir / blic
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