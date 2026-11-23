Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac jednom prilikom iskreno je govorila o svojoj intimi kada je otkrila da je bila maloletna kada je prvi put stupila u intimne odnose.

Nataša je pre nekoliko godina gostovala u emisiji "Amidži šou", gde je odgovarala na pitanja Ognjena Amidžića.

Ona je tada gledaocima otkrila kada se prvi put poljubila, ali i sa koliko godina je stupila u intimne odnose.

Bekvalčeva je ispričala da je prvi put vodila ljubav sa 16 godina.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Podsetimo, Nataša, pored pevanja, zarađuje i od iznajmljivanja svog luksuznog imanja u Čeneju.

Ona traži čak 900 evra po danu, a interesovanje za njen salaš toliko je veliko da je tokom maja imala više od 20 rezervisanih termina i zaradila čak 18.000 evra.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: